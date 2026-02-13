कोलंबो : मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में शुक्रवार को एक बड़ा झटका देखने को मिला, जब जिम्बाब्वे ने चोटों से जूझ रही ऑस्ट्रेलियाई टीम को 23 रन से हराकर टूर्नामेंट का पहला बड़ा उलटफेर कर दिया। अनुशासित बल्लेबाजी और धारदार गेंदबाजी के दम पर जिम्बाब्वे ने 170 रन का लक्ष्य बचाते हुए पूर्व चैंपियन को 19.3 ओवर में 146 पर समेट दिया। यह सिर्फ दूसरी बार है जब जिम्बाब्वे ने टी20 फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को हराया। इससे पहले 2007 में भी ऐसा कारनामा हुआ था।

बेनेट की नाबाद 64 से मजबूत नींव

टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने 2 विकेट पर 169 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया। ओपनर ब्रायन बेनेट ने 56 गेंदों पर सात चौकों के साथ नाबाद 64 रन बनाए और पारी को स्थिरता दी। विकेटकीपर तदिवानाशे मारुमानी (35) के साथ पहले विकेट के लिए 7.3 ओवर में 61 रन की साझेदारी ने टीम को तेज शुरुआत दिलाई। पावरप्ले के अंत तक बिना नुकसान 47 रन बन चुके थे। 15वें ओवर तक स्कोर 1/125 पहुंच गया था। हालांकि डेथ ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया ने वापसी की और आखिरी पांच ओवरों में 44 रन ही दिए। रयान बर्ल (35) और कप्तान सिकंदर रज़ा (13 गेंदों पर 25* ) ने उपयोगी योगदान दिया। पारी में सिर्फ एक छक्का लगा, जो पिच की धीमी प्रकृति को दर्शाता है।

ऑस्ट्रेलिया का लड़खड़ाता टॉप ऑर्डर

170 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही। 4.3 ओवर में 29/4 का स्कोर टीम की मुश्किलें बयां कर रहा था। जोश इंग्लिस (8), ट्रैविस हेड (17), कैमरन ग्रीन (0) और टिम डेविड (0) सस्ते में लौट गए। पावरप्ले खत्म होने तक स्कोर 38/4 था और हाफ टाइम पर 67/4। जीत के लिए 103 रन बाकी थे। ऐसे में मैट रेनशॉ और ग्लेन मैक्सवेल ने 9.5 ओवर में पांचवें विकेट के लिए 77 रन जोड़कर उम्मीद जगाई। रेनशॉ ने 44 गेंदों पर 65 रन बनाए, जबकि मैक्सवेल ने 31 रन का योगदान दिया। लेकिन रयान बर्ल की सटीक थ्रो से मैक्सवेल रन आउट हुए और साझेदारी टूट गई। आखिरी पांच ओवर में 56 रन चाहिए थे, पर ऑस्ट्रेलिया दबाव झेल नहीं सकी।

मुजराबानी-इवांस की धारदार गेंदबाजी

ज़िम्बाब्वे के गेंदबाज़ों ने धीमी पिच का शानदार इस्तेमाल किया। ब्लेसिंग मुज़राबानी ने 4/17 के आंकड़े के साथ मैच पलट दिया। ब्रैड इवांस (3/23) ने अहम मौकों पर विकेट लिए, जबकि वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा (1/36) और रयान बर्ल (1/9) ने किफायती गेंदबाजी की। आखिरी ओवरों में रेनशॉ, एडम ज़म्पा और मैथ्यू कुहनेमन के विकेट गिरने से ऑस्ट्रेलिया 19.3 ओवर में 146 पर सिमट गई। गौरतलब है कि पैट कमिंस और जोश हेज़लवुड जैसे प्रमुख गेंदबाज़ों की गैरमौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया का अटैक अनुभवहीन दिखा। एडम ज़म्पा को भी कोई विकेट नहीं मिला और उन्होंने 4 ओवर में 31 रन दिए।

2007 की यादें ताजा

यह जीत 2007 टी20 वर्ल्ड कप की याद दिलाती है, जब ज़िम्बाब्वे ने केप टाउन में ऑस्ट्रेलिया को रोमांचक मुकाबले में हराया था। तब भी टीम ने सीमित संसाधनों के बावजूद साहसिक प्रदर्शन किया था। इस बार भी सामूहिक प्रयास और जज़्बे ने बड़ा नाम गिरा दिया।