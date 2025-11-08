स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज़ का अंतिम और पांचवां मुकाबला ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत 2-1 की बढ़त के साथ पहले ही सीरीज अपने पक्ष में कर चुका है, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इस दौरे का समापन शानदार सीरीज जीत से करना चाहेगी। टीम का फोकस अपनी बल्लेबाजी कमजोरियों को सुधारने और लय में लौटने पर रहेगा। वहीं, ऑस्ट्रेलिया की कोशिश स्पिनरों के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन कर प्रतिष्ठा बचाने की होगी।

हेड टू हेड

कुल मैच - 36

भारत - 22 जीत

ऑस्ट्रेलिया - 12 जीत

गाबा स्टेडियम में केवल एक टी20आई मैच खेला गया है जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की है।

पिच रिपोर्ट

गाबा टी20 क्रिकेट में भी तेज गेंदबाज़ों को अच्छा बाउंस देता है। इस ग्राउंड पर बिग बैश लीग के मैच अक्सर हाई स्कोरिंग रहे हैं, जिसका मतलब है कि गेंद बल्ले पर भी अच्छे से आती है। भारत को इस दौरे के पहले वनडे में पर्थ में उछाल वाली पिच पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन गाबा में बाउंस दो-तरफा नहीं होगा, जैसा कि गोल्ड कोस्ट में था। एक हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है।

मौसम

दिन में बाद में जब मैच खेला जाएगा, तब आंधी-तूफान आने का अनुमान हैं। हालांकि, क्वींसलैंड में साल के इस समय यह काफी आम बात है और इससे मैच में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। हवा तेज चल सकती है जिससे बल्लेबाजों के छक्के मारने के टारगेट वाले एरिया पर असर पड़ सकता है।

संभावित प्लेइंग 11

भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

ऑस्ट्रेलिया : मिच मार्श (कप्तान), मैट शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड, मार्कस स्टोइनिस, मिच ओवेन/जोश फिलिप, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट, एडम ज़म्पा, महली बियर्डमैन/बेन ड्वार्शियस