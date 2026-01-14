स्पोर्ट्स डेस्क : जापान में होने वाले आइची–नागोया एशियन गेम्स 2026 में क्रिकेट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ गई है। एशियन गेम्स के क्रिकेट मुकाबलों का आधिकारिक शेड्यूल और फॉर्मेट घोषित कर दिया गया है। यह बहु-खेल आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक चलेगा, जबकि क्रिकेट प्रतियोगिता इसकी शुरुआत से पहले 17 सितंबर से शुरू हो जाएगी।

टूर्नामेंट का फॉर्मेट और वेन्यू

एशियन गेम्स 2026 में क्रिकेट के सभी मुकाबले T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में खेले जाएंगे। इसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग शामिल होंगे। सभी मैचों की मेजबानी कोरोगी एथलेटिक पार्क, आइची प्रीफेक्चर (जापान) में की जाएगी। यह टूर्नामेंट हांगझोउ एशियन गेम्स 2023 के बाद खेला जा रहा है, जहां भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था।

महिला क्रिकेट: सबसे पहले होगी शुरुआत

महिला क्रिकेट टूर्नामेंट 17 सितंबर से शुरू होगा। इसमें 8 टीमें हिस्सा लेंगी और मुकाबले नॉकआउट फॉर्मेट में खेले जाएंगे। भारत इस प्रतियोगिता में डिफेंडिंग गोल्ड मेडलिस्ट के तौर पर उतरेगा, जिसने 2023 के फाइनल में श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता था।

महिला क्रिकेट शेड्यूल:

17 सितंबर: क्वार्टरफाइनल 1 और 2

18 सितंबर: क्वार्टरफाइनल 3 और 4

20 सितंबर: सेमीफाइनल 1 और 2

22 सितंबर: कांस्य पदक मुकाबला और गोल्ड मेडल फाइनल

पुरुष क्रिकेट: 10 टीमों के बीच होगी जंग

पुरुषों की क्रिकेट प्रतियोगिता 24 सितंबर से शुरू होगी, जिसमें 10 टीमें पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। टूर्नामेंट में पहले प्रीलिमिनरी राउंड खेला जाएगा, ताकि निचली रैंक की टीमें नॉकआउट चरण में जगह बना सकें। पिछले संस्करण के सीडिंग पैटर्न के अनुसार, टॉप-4 रैंकिंग वाली टीमें सीधे क्वार्टरफाइनल में प्रवेश करेंगी, जबकि शेष 6 टीमें बाकी चार स्थानों के लिए प्रीलिमिनरी राउंड खेलेंगी। पुरुषों के मेडल मुकाबले 3 अक्टूबर को खेले जाएंगे।

मैच टाइमिंग और प्रसारण समय

हर दिन दो मुकाबले खेले जाएंगे। सुबह का सत्र: 9:00 AM (स्थानीय समय) | 5:30 AM IST; दोपहर का सत्र: 2:00 PM (स्थानीय समय) | 10:30 AM IST

क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलेंगे?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लेंगे। फिलहाल इस पर BCCI की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पिछली बार भारत ने युवा टीम को भेजा था, जिसकी कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ ने की थी। ऐसे में इस बार भी भारत युवा या मिक्स स्क्वॉड के साथ उतर सकता है।

भारत का दबदबा और 2026 की चुनौती

हांगझोउ एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष टीम ने नेपाल और बांग्लादेश को हराया था। हालांकि, अफगानिस्तान के खिलाफ फाइनल बारिश की वजह से रद्द हो गया था और ICC रैंकिंग के आधार पर भारत को स्वर्ण पदक दिया गया। एशियन गेम्स 2026 टीमों को मैदान पर हिसाब चुकता करने का एक और मौका देगा।

