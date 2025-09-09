स्पोर्ट्स डेस्क: एशिया कप 2025 का आगाज आज से होगा। पहला मुकाबला ग्रुप बी का होगा जो अफगानिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग के बीच अबु धाबी में रात 8 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करना चाहेंगी।

इस बार यह टूर्नामेंट टी20 प्रारूप में खेला जाएगा। अफगानिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो अफगानिस्तान का पलड़ा हॉन्ग कॉन्ग पर भारी है। दोनों टीमों के बीच अब तक पांच टी20 मुकाबले खेले गए हैं। अफगानिस्तान ने तीन मुकाबले जीते हैं जबकि हॉन्ग कॉन्ग ने सिर्फ दो मैच अपने नाम किए। ऐसे में यासिम मुर्तजा के नेतृत्व वाली हॉन्ग कॉन्ग टीम की नजर राशिद खान की अगुवाई वाली अफगानिस्तान टीम के खिलाफ रिकॉर्ड में सुधार पर होगी।

पिछले एशिया कप के संस्करण 2023 का हिस्सा नहीं रही हॉन्ग कॉन्ग की टीम इस बार टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। टीम के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। गेंदबाजी विभाग में कप्तान यासिम मुर्तजा के साथ निजाकत खान और अहसान खान स्पिन का जिम्मा संभालेंगे जबकि मोहम्मद वाहिद इकलौते तेज गेंदबाज होंगे। राशिद खान की अगुवाई वाली अफगानिस्तान टीम भी जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करना चाहेगी। हाल ही में खत्म हुई त्रिकोणीय सीरीज में टीम का प्रदर्शन दमदार रहा था। अफगानिस्तान के लिए ओपनिंग रहमनुल्लाह गुरबाज और सेदिकुल्लाह अटल करेंगे जिनसे मजबूत शुरुआत की उम्मीद होगी। गेंदबाजी विभाग हमेशा की तरह स्पिन पर निर्भर करेगा। राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान और मोहम्मद नबी अहम कड़ी होंगे जबकि फजलहक फारूकी एकमात्र विशेषज्ञ तेज गेंदबाज रहेंगे।

हॉन्ग कॉन्ग की संभावित प्लेइंग 11:

बाबर हयात, अंशुमान रथ (विकेटकीपर), मार्टिन कोएत्जी, जीशान अली, कल्हन चालू, किंचित शाह, अनस खान, यासिम मुर्तजा (कप्तान), मोहम्मद वाहिद, निजाकत खान, एहसान खान।

अफगानिस्तान की संभावित प्लेइंग 11:

रहमनुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, इब्राहिम जादरान, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, डार्विश रसूली, मोहम्मद नबी, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी।