स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन के बीच दलीप ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले में जल्दी आउट हो गए। जायसवाल को टी20 विश्व कप 2025 के लिए चयनकर्ताओं द्वारा नजरअंदाज किया गया और उन्हें स्टैंडबाय खिलाड़ियों में रखा गया। इंग्लैंड की धरती पर एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 के बाद जायसवाल अपने पहले मैच में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके।



वेस्ट जोन के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया जिसके बाद जायसवाल ने हार्विक देसाई के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद द्वारा फेंके गए पहले ओवर की तीसरी गेंद पर जायसवाल एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। अपना विकेट गंवाने से पहले जायसवाल ने तीन गेंदों में एक चौका लगाया।

जायसवाल के सलामी जोडीदार देसाई भी नई गेंद का सामना नहीं कर सके। उन्होंने चार गेंदों पर सिर्फ एक रन बनाकर चौथे ओवर में दीपक चाहर का शिकार होकर अपना विकेट गंवा दिया। शुरुआती दो विकेट गिरने के बाद आर्य देसाई और रुतुराज गायकवाड़ ने पारी को संभाला। उन्होंने अहमद और चाहर की नई गेंदों का अच्छी तरह सामना किया। लंच ब्रेक से पहले हर्ष दुबे ने इस साझेदारी को तोड़ा। आर्य ने 84 गेंदों में छह चौकों की मदद से 39 रन बनाए। आर्य और गायकवाड़ ने चौथे विकेट के लिए 82 रनों की साझेदारी की। पहले सत्र के बाद वेस्ट जोन का स्कोर 32 ओवर में 116/3 है। गायकवाड़ 86 गेंदों पर 55 रन श्रेयस अय्यर 16 गेंदों पर 14 रन बनाकर खेल रहे है।

वेस्ट जोन प्लेइंग XI

यशस्वी जयसवाल, रुतुराज गायकवाड़, आर्या देसाई, श्रेयस अय्यर, हार्विक देसाई (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, शार्दुल ठाकुर (कप्तान), तनुश कोटियन, धर्मेंद्रसिंह जडेजा, अर्जन नागवासवाला, तुषार देशपांडे।

सेंट्रल जोन प्लेइंग XI

आयुष पांडे, उपेन्द्र यादव (विकेटकीपर), दानिश मालेवार, रजत पाटीदार (कप्तान), यश राठौड़, शुभम शर्मा, हर्ष दुबे, सारांश जैन, दीपक चाहर, खलील अहमद, यश ठाकुर।