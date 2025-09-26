Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली : एशिया कप 2025 के सुपर-4 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई, और इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी। गेंद और बल्ले से धमाल मचाने वाले शाहीन ने मैच के बाद अपना “प्लेयर ऑफ द मैच” अवॉर्ड पत्नी और बेटे को समर्पित कर एक भावुक पल रचा। 

बल्ले और गेंद दोनों से चमके

पहले बल्लेबाज़ी में संघर्ष कर रहे पाकिस्तान को शाहीन ने राहत दी। उन्होंने सिर्फ 13 गेंदों में 19 अहम रन ठोकते हुए टीम को 135/8 तक पहुंचाया। इसके बाद गेंदबाज़ी में कमाल करते हुए 4 ओवर में महज़ 17 रन देकर 3 विकेट झटके। शुरुआती दो गेंदों पर दो विकेट और फिर 17वें ओवर में शमीम हुसैन को आउट करके मैच पाकिस्तान की झोली में डाल दिया।

अवॉर्ड सेरेमनी में पारिवारिक जज़्बात

मैच के बाद जब उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया तो शाहीन ने इसे अपनी पत्नी और बेटे को समर्पित करते हुए कहा, “यह अवॉर्ड मेरी खूबसूरत पत्नी और बेटे के नाम है। छोटे स्कोर में शुरुआती विकेट बेहद जरूरी थे और हमने इसकी योजना बनाई थी।” ब्रॉडकास्टर ने जब उनसे शमीम हुसैन के विकेट पर सवाल किया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वह स्लोअर गेंद पर लंबे समय से काम कर रहे थे और सही समय पर इसका फायदा उठा पाए। 

भारत से फाइनल की जंग

पाकिस्तान अब 28 सितंबर को भारत से फाइनल खेलेगा। हालांकि, ग्रुप स्टेज में मिली दो हार की कड़वी यादें अभी भी ताज़ा हैं। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ शाहीन के ऑलराउंड प्रदर्शन ने टीम को बड़ा आत्मविश्वास दिया है। 