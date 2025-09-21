स्पोर्ट्स डेस्क : हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने अपनी शानदार गेंदबाजी जारी रखते हुए पाकिस्तान के खिलाफ (India vs Pakistan) एशिया कप सुपर 4 (Asia Cup 2025) मैच में फखर जमान को आउट करते हुए बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बन गए। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जिसके बाद फखर जमान और साहिबजादा फरहान ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई जिससे पाकिस्तान ने भारत को 172 रन का मजबूत लक्ष्य दिया।

हार्दिक पांड्या ने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की सूची में पहले दूसरे पर आ गए हैं। पांड्या के नाम अब 118 मैचों में 97 विकेट दर्ज हैं। वह केवल अर्शदीप सिंह से पीछे हैं, जिन्होंने ओमान के खिलाफ मैच में अपना 100वां विकेट लिया था। इसके अलावा फखर जमान का विकेट टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ पांड्या का 15वां विकेट था, जो भारत बनाम पाकिस्तान टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में किसी भी गेंदबाज द्वारा लिया गया सर्वाधिक विकेट है।

हार्दिक पांड्या एशिया कप के दौरान एक बड़ा टी20 अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। हार्दिक टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1000+ रन और 100 विकेट का शानदार डबल बनाने के करीब हैं। मोहम्मद नबी के बाद हार्दिक यह उपलब्धि हासिल करने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी बनेंगे और उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए केवल तीन विकेट और चाहिए। हालांकि, हार्दिक नबी से भी जल्दी यह मुकाम हासिल कर लेंगे, जिन्होंने यह डबल पूरा करने के लिए 133 मैच खेले थे। हार्दिक 31 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी होंगे।

भारत बनाम पाकिस्तान में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी

हार्दिक पांड्या - 15

भुवनेश्वर कुमार - 11

उमर गुल - 11

नसीम शाह - 7

जसप्रीत बुमराह - 7