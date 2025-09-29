मुंबई: BCCI ने एशिया कप 2025 में अपराजेय प्रदर्शन करने वाली भारतीय क्रिकेट टीम और सहयोगी स्टाफ के लिए 21 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। यह घोषणा दुबई में पाकिस्तान पर फाइनल में जीत के तुरंत बाद की गई।

BCCI सचिव देवाजीत सैकिया ने कहा, 'यह एक असाधारण जीत थी, और जश्न के तौर पर हमने टीम इंडिया के खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिए 21 करोड़ रुपये का पुरस्कार घोषित किया है। यह राशि वितरित की जाएगी और यह हमारी टीम, बोर्ड और देश के लिए गर्व का अवसर है। हमें दुबई में उनके शानदार प्रदर्शन पर बेहद गर्व है।'

बोर्ड ने पुरस्कार की व्यक्तिगत राशि का खुलासा नहीं किया। BCCI ने सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान पर जीत की हैट्रिक का जिक्र करते हुए लिखा, 'तीन झटके, शून्य जवाब। एशिया कप चैम्पियन। टीम और सहयोगी स्टाफ को 21 करोड़ रुपये का पुरस्कार।'

बोर्ड उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला (Rajeev Shukla) ने भी टीम इंडिया को बधाई देते हुए कहा, 'एशिया में अपराजेय चैम्पियन। पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 की जीत और टीम के दबाव के बीच शानदार प्रदर्शन को सलाम। विशेष रूप से तिलक वर्मा और कुलदीप यादव का प्रदर्शन काबिल-ए-तारीफ है।'