स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में भारत के खिलाफ शानदार अर्धशतक लगाने के बाद विवादित तरीके से जश्न मनाया। फरहान ने अक्षर पटेल की गेंद पर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद बल्ले को बंदूक की तरह तानकर गोलिया चलाने वाले इशारे के साथ जश्न मनाया। उनके अर्धशतक की बदौलत पाकिस्तान ने इस रोमांचक मुकाबले में भारत के खिलाफ 5 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए।
फरहान ने धीमी शुरुआत की, लेकिन अपने सलामी जोड़ीदार फखर जमान के आउट होने के बाद उन्होंने गति बढ़ा दी। उन्होंने 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्हें दो जीवनदान भी मिले, जिनमें से दो बार अभिषेक शर्मा ने आउटफील्ड में उनका कैच लपकने की कोशिश की थी। फरहान ने 45 गेंदों पर कुल 58 रन बनाए 5 चौके और तीन छक्के लगाए। वह 14.1 ओवर में शिवम दुबे की गेंद पर सूर्यकुमार यादव द्वारा कैच आउट। फरहान की पारी भारत के खिलाफ उनके पिछले प्रदर्शन से बिल्कुल अलग थी, जब उन्होंने 40 रन बनाए थे और इसके लिए उन्हें 44 गेंदें खेलनी पड़ी थीं।
भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे एशिया कप 2025 में यह दूसरा मैच है। दोनों देशों के बीच गंभीर राजनीतिक तनाव है, खासकर अप्रैल 2025 में भारत के जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले जिसमें 26 नागरिकों की जान चली गई थी और उसके बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव भी रहा और युद्ध के हालात भी बन गए थे। क्रिकेट के मैदान पर भी दोनों टीमों के बीच इसका असर भी दिखा और सूर्यकुमार के नेतृत्व में भारत ने सलमान अली आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम से टॉस के बाद या मैच की समाप्ति पर मिलाने से इनकार किया।