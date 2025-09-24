स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के युवा सनसनीखेज बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने बुधवार, 24 सितंबर को एशिया कप 2025 में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 25 वर्षीय बाएं हाथ के ओपनर इस टूर्नामेंट के टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में 200 रन का आंकड़ा छूने वाले केवल दूसरे भारतीय बने। उन्होंने यह उपलब्धि बांग्लादेश के खिलाफ सुपर-4 मुकाबले में शानदार छक्के से हासिल की।

कोहली के बाद किया ये कमाल

अभिषेक से पहले सिर्फ विराट कोहली ने किसी एक एशिया कप टी20 संस्करण में 200 रन बनाए थे। अब यह रिकॉर्ड कोहली और अभिषेक के नाम दर्ज है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह तीसरे खिलाड़ी हैं। उनकी इस पारी ने टीम इंडिया को शुरुआती झटकों से उबरने में भी मदद की।

कोहली के रिकॉर्ड पर नजरें

इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अब भी पाकिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के पास है। उन्होंने 2022 में 6 मैचों में कुल 281 रन बटोरे थे। वहीं, उसी साल विराट कोहली ने 5 पारियों में 276 रन जोड़कर दूसरा स्थान पाया था। अब अभिषेक भी इस एलीट लिस्ट में शामिल हो गए हैं। अभिषेक के 248 रन हो गए हैं। ऐसे में वह अगले मैच में रिजवान और कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं।

रोहित को पीछे छोड़ने की ओर

भारत की ओर से एशिया कप टी20 इतिहास में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए हैं, जिन्होंने 10 पारियों में 429 रन बटोरे। उनके बाद रोहित शर्मा हैं, जिनके नाम 9 मैचों में 271 रन दर्ज हैं। अगर अभिषेक मौजूदा मुकाबले में लगभग 23 रन और बना लेते हैं, तो वे रोहित को पछाड़कर दूसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे।

एशिया कप टी20आई में एक संस्करण में सर्वाधिक रन

मोहम्मद रिजवान - 6 मैच, 281 रन, 2022

विराट कोहली - 5 मैच, 276 रन, 2022

अभिषेक शर्मा - 5 मैच, 248 रन, 2025

इब्राहिम जद्रान - 5 मैच, 196 रन, 2022

बाबर हयात - 3 मैच, 194 रन, 2016

एशिया कप टी20आई के एक संस्करण में भारत की ओर से सर्वाधिक रन

विराट कोहली - 5 मैच, 276 रन, 2022

अभिषेक शर्मा - 5 मैच, 248 रन, 2025

विराट कोहली - 5 मैच, 153 रन, 2016

सूर्यकुमार यादव - 5 मैच, 139 रन, 2022

रोहित शर्मा - 5 मैच, 138 रन, 2016

रोहित शर्मा - 4 मैच, 133 रन, 2022