स्पोर्ट्स डेस्क: चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ (IND vs PAK) एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के फाइनल से पहले भारतीय टीम ने शनिवार, 27 सितंबर को अपने निर्धारित प्रशिक्षण सत्र को छोड़ने का फैसला किया।

भारतीय टीम प्रबंधन ने खिताबी मुकाबले के लिए शारीरिक तैयारी की बजाय आराम और रिकवरी को प्राथमिकता दी है। व्यस्त कार्यक्रम और लगातार मैचों को देखते हुए मेडिकल और कोचिंग स्टाफ ने खिलाड़ियों की तरोताजा रहने और चोटों से बचाव पर जोर देना जरूरी समझा। इस बेहद अहम फाइनल की तैयारी के लिए खिलाड़ियों ने व्यापक रिकवरी सत्रों में हिस्सा लिया है। इन उपायों का मुख्य लक्ष्य फाइनल के लिए चोट के जोखिम को कम करना है, जहां चैंपियनशिप जीतने के लिए सर्वश्रेष्ठ शारीरिक प्रदर्शन बेहद जरूरी होगा।

यह निर्णय 26 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ अपने अंतिम सुपर 4 मुकाबले में शारीरिक और भावनात्मक रूप से थका देने वाली सुपर ओवर जीत के बाद लिया गया।

यहां तक कि भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल (Morne Morkel) ने भी मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले के बारे में बताया। उन्होंने भारत के रिकवरी प्रोटोकॉल के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें आइस बाथ, पूल थेरेपी, मसाज और खिलाड़ियों को अच्छी नींद मिलना सुनिश्चित करने जैसे जरूरी उपाय शामिल हैं।

मोर्केल ने दोनों प्रमुख खिलाड़ियों की फिटनेस पर अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि अभिषेक शर्मा अब ठीक हो रहे हैं। हालांकि हार्दिक पांड्या की स्थिति का शनिवार को और आकलन किया जाएगा और उसके बाद ही आगामी फाइनल के लिए उनकी उपलब्धता पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

गौर है कि एशिया कप 2025 का फाइनल इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा बहुप्रतीक्षित मुकाबला होगा। दांव बहुत बड़ा है और चूंकि यह मैच दुबई में हो रहा है। इसलिए इस रोमांचक और रोमांचक मुकाबले के लिए भारी संख्या में दर्शकों के आने की उम्मीद है। भारत पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहने के बाद काफी आत्मविश्वास के साथ फाइनल में उतरेगा। 