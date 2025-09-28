Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क : दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम रविवार को गवाह बनेगा भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले उस ऐतिहासिक मुकाबले का, जिसका इंतजार करोड़ों क्रिकेट प्रेमी दशकों से कर रहे थे। एशिया कप के 41 साल और 17 संस्करणों में यह पहली बार है जब दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमें भारत और पाकिस्तान फाइनल में आमने-सामने होंगी। रोमांच को और बढ़ाने वाला पहलू यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि 50% तक बढ़ाई गई है। 

भारत का दमदार सफर

टीम इंडिया इस सीजन में पाकिस्तान को पहले ही दो बार मात दे चुकी है। ग्रुप चरण में कुलदीप यादव की घातक गेंदबाज़ी (3/18) से भारत ने सात विकेट से आसान जीत दर्ज की। सुपर-फोर में अभिषेक शर्मा की तूफ़ानी पारी (39 गेंदों पर 74 रन) ने भारत को छह विकेट से जीत दिलाई।

अभिषेक इस टूर्नामेंट के सुपरस्टार साबित हुए हैं। 204.63 के स्ट्राइक रेट के साथ छह पारियों में 309 रन ठोककर उन्होंने मोहम्मद रिज़वान का 2022 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं तिलक वर्मा, शुभमन गिल और संजू सैमसन ने भी लगातार योगदान दिया है।

कुलदीप यादव की चमक 

भारतीय गेंदबाज़ों में कुलदीप यादव ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। छह मैचों में 13 विकेट लेकर वे टॉप विकेट-टेकर बने हुए हैं। बस तीन और विकेट उन्हें एशिया कप इतिहास का भारत का सबसे सफल गेंदबाज़ बना देंगे।

पाकिस्तान की चुनौती

पाकिस्तान की ताक़त अब भी उनके गेंदबाज़ों पर टिकी हुई है। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़ दोनों ने नौ-नौ विकेट झटके हैं। बल्लेबाज़ी में साहिबज़ादा फरहान 160 रन के साथ सबसे भरोसेमंद रहे हैं, जबकि फखर जमान और मोहम्मद हारिस ने भी उपयोगी योगदान दिया है।

इस बार कितनी होगी इनामी राशि ?

रिपोर्ट्स के मुताबिक विजेता टीम को 3 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹2.6 करोड़) और उपविजेता को 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹1.3 करोड़) मिलने की उम्मीद है। यह राशि 2023 की तुलना में लगभग 50% ज़्यादा है। उस समय विजेता को लगभग ₹1.25 करोड़ मिले थे।

व्यक्तिगत पुरस्कार भी लुभावने

मैन ऑफ़ द मैच और मैन ऑफ़ द सीरीज़ जैसे व्यक्तिगत पुरस्कार भी आकर्षण का केंद्र होंगे। अनुमान है कि इस साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को करीब ₹12.5 लाख की राशि दी जाएगी। पिछली बार कुलदीप यादव ने सीरीज़ में 15,000 डॉलर जीते थे, जबकि मोहम्मद सिराज ने फ़ाइनल में 6 विकेट झटककर 5,000 डॉलर का पुरस्कार पाया था।

कब और कहां देखें फाइनल ?

भारत-पाकिस्तान एशिया कप 2025 का फ़ाइनल भारतीय समयानुसार रविवार रात 8 बजे खेला जाएगा। दर्शक इसे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देख सकेंगे और SonyLIV ऐप पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी उपलब्ध होगी।