स्पोर्ट्स डेस्क : अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने बुधवार को एशिया कप 2025 में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले से पहले 'कई टूर्नामेंट नियमों के उल्लंघन' के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की खिंचाई की है। भारतीय खिलाड़ियों द्वारा 14 सितम्बर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने के लिए मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को निलंबित करने की मांग की थी और UAE के खिलाफ बहिष्कार की धमकी देते हुए मैच को एक घंटा देरी भी शुरू करवाया था।

बुधवार को UAE के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपने होटल के कमरों से बाहर निकलकर स्टेडियम न जाने के निर्देश दिए गए। पीसीबी ने निवर्तमान अध्यक्ष मोहसिन नकवी (जो एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के भी प्रमुख हैं) और उनके उत्तराधिकारी नजम सेठी और रमिज राजा की मौजूदगी में एक विस्तृत बैठक की जिसके कारण मैच शुरू होने में एक घंटे की देरी हुई। आखिरकार, खिलाड़ियों को एशिया कप में भाग लेने की अनुमति दे दी गई।

PCB ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी खेमे से माफी मांगी है। इसके तुरंत बाद, एक्स पर एक वीडियो जारी किया गया जिसमें जिम्बाब्वे के पाइक्रॉफ्ट मैच रेफरी के कमरे में पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा, टीम मैनेजर नावेद अकरम चीमा और मुख्य कोच माइक हेसन से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि, ऑडियो म्यूट कर दिया गया था।

टूर्नामेंट के एक सूत्र के हवाले से समाचार एजेंसी PTI ने बताया, 'ICC के सीईओ संजोग गुप्ता ने PCB को पत्र लिखकर कहा है कि बोर्ड मैच के दिन पीएमओए के बार-बार उल्लंघन का दोषी पाया गया है। पीसीबी को यह ईमेल प्राप्त हो गया है।' रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि उल्लंघनों के बारे में पाकिस्तान को चेतावनी दिए जाने के बावजूद PCB ने मीडिया मैनेजर नईम गिलानी को बैठक की रिकॉर्डिंग करने की अनुमति दी। दरअसल ICC ने यह भी चेतावनी दी थी कि मीडिया मैनेजरों को ऐसी बैठकों में शामिल होने से रोका जाता है।

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि बुधवार को, जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को UAE के खिलाफ मैच खेलने से रोक दिया गया था, तो बीच का रास्ता निकालने के लिए ICC ने PCB की इस अंतिम मांग पर सहमति जताई कि पाइक्रॉफ्ट टॉस से पहले टीम के कप्तान और मैनेजर से मिलेंगे। उन्होंने आगे कहा, 'PCB अपने मीडिया मैनेजर को बैठक में लेकर आया और जोर देकर कहा कि वह बातचीत के दौरान मौजूद रहें।'

नईम को ICC के भ्रष्टाचार निरोधक प्रबंधक ने बैठक में आने से मना कर दिया क्योंकि 'वह अपना मोबाइल फोन PMOA में ले जाना चाहते थे।' दरअसल, जब नईम को मैच रेफरी के कमरे में जाने की अनुमति नहीं दी गई, तो PCB ने मैच से हटने की धमकी दी और फिर बिना ऑडियो के बातचीत को रिकॉर्ड करने पर जोर दिया, जो "पीएमओए नियमों का एक और उल्लंघन" था। सूत्र के हवाले से आगे कहा गया, 'ICC ने खेल, टूर्नामेंट और संबंधित हितधारकों के हित को बनाए रखने के लिए PCB की मांग मान ली, हालांकि इससे PMOA, जहां यह बैठक हुई थी, की पवित्रता का पूर्ण अनादर प्रदर्शित हुआ।'

