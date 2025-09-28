स्पोर्ट्स डेस्क : दुबई में खेले गए एशिया कप 2025 फाइनल में भारत और पाकिस्तान की जंग एक बार फिर हाई-वोल्टेज ड्रामे से भरी रही। मुकाबले का सबसे बड़ा मोमेंट उस समय देखने को मिला, जब जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को बोल्ड कर न सिर्फ उनका विकेट उड़ाया बल्कि उनके विवादित इशारे का भी जवाब दिया।

बुमराह की 'तूफानी' गेंदबाजी

पाकिस्तान की पारी के 18वें ओवर में बुमराह ने अपनी तेज इनस्विंगर से हारिस रऊफ का ऑफ स्टंप उखाड़ दिया। रऊफ महज 6 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन असली चर्चा बुमराह के बाद के रिएक्शन ने बटोरी। उन्होंने विकेट लेने के तुरंत बाद “प्लेन ड्रॉप” का इशारा किया, जो सीधे तौर पर रऊफ की पहले की हरकत का जवाब था। बुमराह ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 विकेट झटके।

रऊफ का विवादित इशारा

सुपर-4 चरण के दौरान हारिस रऊफ ने बाउंड्री पर खड़े होकर भारतीय फैन्स की ओर ‘प्लेन क्रैश’ जैसा इशारा किया था। सोशल मीडिया पर उस समय उनकी इस हरकत को भारत-पाक के बीच सैन्य संघर्ष से जोड़कर देखा गया और इसकी जमकर आलोचना हुई थी।

BUMRAH I WASN’T AWARE OF YOUR GAME 🤣 pic.twitter.com/kJ5BVP04d6 — eala alexandra chronicles 🎾 (@Lexbeforewicket) September 28, 2025

फाइनल में हिसाब बराबर

बुमराह का विकेट के बाद का इशारा साफ तौर पर उसी घटना की प्रतिक्रिया था। जिस तरह रऊफ ने भारतीय समर्थकों को उकसाया था, बुमराह ने उसी अंदाज़ में मैदान पर जवाब दिया। यह पल मुकाबले के सबसे यादगार दृश्यों में से एक बन गया।

रऊफ बार-बार विवादों में

रऊफ का इस टूर्नामेंट में विवादों से गहरा नाता रहा है। सुपर-4 मैच में वह भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा से भी भिड़ गए थे। वहीं अब फाइनल में बुमराह के सामने उनका विकेट और फिर जवाबी इशारा, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।