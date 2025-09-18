स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के पूर्व अध्यक्ष रमिज राजा ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट पर तीखा हमला बोला और भारत पर आरोप लगाते हुए उन्हें पसंदीदा बताया। पाइक्रॉफ्ट रविवार को दुबई में भारत-पाकिस्तान मुकाबले के बाद से ही चर्चा में हैं जिसमें भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। मैच के बाद भारतीय टीम के पाकिस्तानी टीम के हाथ नहीं मिलाया और PCB ने आरोप लगाया कि पाइक्रॉफ्ट ने मैच के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और उनके समकक्ष सलमान आगा को हाथ मिलाने से मना किया था।

उन्होंने टूर्नामेंट के बाकी मैचों से उन्हें बाहर करने की मांग करते हुए विरोध भी दर्ज कराया जिसे ICC ने अस्वीकार कर दिया। बुधवार को UAE बनाम पाकिस्तान मैच में नया विवाद खड़ा हो गया जिसके कारण मैच में एक घंटे की देरी हुई। पाकिस्तानी टीम को होटल से बाहर न जाने के लिए कहा गया, क्योंकि पाइक्रॉफ्ट को हटाने की बार-बार मांग की थी।

रमिज ने पाइक्रॉफ्ट पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें भारतीय टीम का पसंदीदा बताया। रमिज ने कहा, 'दिलचस्प बात यह है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट (भारतीयों के लिए) पसंदीदा हैं। जब भी मैं टॉस की मेजबानी करता हूं, वह हमेशा वहां नियमित रूप से मौजूद रहते हैं। उन्होंने 90 भारतीय मैचों में अंपायरिंग की है। यह सरासर, एकतरफा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। यह एक तटस्थ मंच है। खैर, मुझे उम्मीद है कि सदबुद्धि आएगी।'

पीसीबी ने इससे पहले शाम को एक बयान भी जारी किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें पाइक्रॉफ्ट से "माफ़ी" मिल गई है। उन्होंने यह भी कहा कि आईसीसी मैच रेफरी के खिलाफ उनकी शिकायत की जांच करेगा। हालांकि ICC के एक सूत्र के हवाले से बताया कि माफी सिर्फ 'गलतफहमी' के लिए मांगी गई थी और PCB के इस पूरे मामले पर सबूत पेश करने के बाद ICC जांच करेगा और अगली कार्रवाही करेगा।

