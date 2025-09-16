नई दिल्ली : पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) ने रविवार को एशिया कप (Asia Cup 2025) के ग्रुप चरण के मुकाबले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया (India vs Pakistan) द्वारा हाथ मिलाने की (No Handshake) अनदेखी पर टिप्पणी करने के झूठे आरोप के बाद एक बयान जारी किया है और खुद आगे आकर इस सारे घटनाक्रम पर सच्चाई बतानी पड़ी। भारत द्वारा पाकिस्तान पर 7 विकेट से जीत हासिल करने के बाद खिलाड़ी विपक्षी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए बिना सीधे ड्रेसिंग रूम में चले गए। इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक बयान फैलने लगा जिसमें कहा गया कि पोंटिंग ने मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के लिए टीम के ड्रेसिंग रूम से बाहर न निकलने पर भारतीय खिलाड़ियों के व्यवहार की आलोचना की थी।

एक्स यूजर्स ने स्काई स्पोर्ट्स पर पोंटिंग की यह टिप्पणी गलत तरीके से पेश की कि, 'यह मैच हमेशा याद रखा जाएगा और भारत बड़ा लूजर है जिस तरह से पाकिस्तानी टीम अंत में हाथ मिलाना चाहती थी, उसने उन्हें सज्जनों के खेल का चैंपियन बना दिया है जबकि भारत हमेशा हारता रहा है।' सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत गुस्सा दिखाया और पोंटिंग की भारतीय टीम पर की गई टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की।

पोंटिंग ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए एक्स पर एक बयान जारी करते हुए कहा, 'सोशल मीडिया पर मेरे नाम से कुछ टिप्पणियां की जा रही हैं। कृपया जान लें कि मैंने स्पष्ट रूप से वे बयान नहीं दिए हैं और वास्तव में मैंने एशिया कप के बारे में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है।'

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि भारत का अपने पाकिस्तानी विरोधियों से हाथ मिलाने से इनकार करना भारत सरकार के इशारे पर लिया गया फैसला था। भारत के इस कदम से PCB और ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी नाराज हो गए, जिन्होंने बाद में कहा कि पाकिस्तानी बोर्ड ने ICC में शिकायत दर्ज कराई है और मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से तुरंत हटाने की मांग की है जिसे अमान्य कर दिया गया है। भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला मैच के बहिष्कार के आह्वान के बावजूद हुआ और अगर दोनों टीमें आगे बढ़ती हैं, तो टूर्नामेंट में सुपर 4 चरण और फाइनल में दोनों टीमें फिर से आमने-सामने हो सकती हैं।