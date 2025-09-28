स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने आलोचनाओं का शिकार कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) का बचाव किया है, जिनका पिछले कुछ टूर्नामेंटों में बल्ले से प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। अश्विन ने कहा कि सूर्यकुमार एक जोखिम भरा खेल रहे हैं और अक्सर खेल की स्थिति के अनुसार अलग-अलग क्रम पर बल्लेबाजी करते हैं। उनका मानना ​​है कि सूर्यकुमार रोहित शर्मा के नक्शेकदम पर चल रहे हैं, जिन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'सूर्यकुमार के बारे में लोग कहते हैं कि कप्तानी के बाद उनका औसत गिर गया। लेकिन इसके साथ ही क्रिकेट का एक नया ब्रांड शुरू हुआ। मैं नहीं चाहता कि उनका औसत 40 का हो। टी20 क्रिकेट में हमेशा हम इस औसत के बारे में सोचकर ही घबरा जाते हैं। एक कप्तान के रूप में सूर्य एक उच्च जोखिम वाला खेल खेल रहे हैं जो बेहद आश्चर्यजनक है।'

उन्होंने आगे कहा, 'रोहित ने यह दिखाया, अपने विकेट की कोई कीमत नहीं लगाई, हमेशा आक्रामकता दिखाई। सूर्या भी यही कर रहे हैं। अलग-अलग स्थानों पर आ रहे हैं, हमेशा तीसरे नंबर पर नहीं।'

मौजूदा टी20 एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025 ) में सूर्यकुमार ने 5 पारियों में 23.66 की औसत से 71 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 107.57 का है। अश्विन सूर्यकुमार के औसत को लेकर चिंतित नहीं हैं और चाहते हैं कि वह खुलकर रन बनाएं।

अश्विन ने आगे कहा, 'अगर सूर्या का औसत 25 का है, लेकिन स्ट्राइक रेट 170 है, तो मैं इससे ज्यादा खुश हूं बजाय इसके कि वह कम स्ट्राइक रेट पर 40 रन बनाए। इसके लिए उन पर दबाव मत बनाइए। टी20 क्रिकेट में औसत की नहीं, बल्कि प्रभाव की जरूरत होती है।'

सूर्यकुमार के सामने रऊफ की चुनौती

सूर्यकुमार को पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के खिलाफ ज्यादा सफलता नहीं मिली है, जो ग्रुप चरण में नहीं खेले थे, लेकिन सुपर 4 मुकाबले में 0 पर आउट हो गए। यह देखना दिलचस्प होगा कि सूर्यकुमार फाइनल के लिए बल्लेबाजी क्रम में खुद को कहां रखते हैं।

सूर्यकुमार का पाकिस्तान के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड

पाकिस्तान के खिलाफ 7 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 18.50 की औसत और 118.08 के स्ट्राइक रेट से 111 रन बनाए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उनका सर्वोच्च स्कोर ग्रुप चरण के मुकाबले में आया था, जब उन्होंने सफल रन चेज में नाबाद 47 रन बनाए थे।