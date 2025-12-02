ब्रिस्बेन : इंग्लैंड ने एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग 11 का खुलासा कर दिया है और चोटिल मार्क वुड की जगह विल जैक्स को पिंक-बॉल गेम के लिए बुलाया है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने पिंक-बॉल टेस्ट के लिए अपनी लाइनअप की घोषणा करते हुए कहा, 'इंग्लैंड ने पर्थ में पहले एशेज टेस्ट से अपनी प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया है, जिसमें स्पिनिंग ऑलराउंडर विल जैक्स को चोटिल मार्क वुड की जगह शामिल किया गया है।'

वुड सर्जरी के बाद नौ महीने तक बाहर रहे थे और पिछले हफ्ते पर्थ में हुई करारी हार के बाद टेस्ट क्रिकेट में लौटे थे। उन्होंने सिर्फ 11 ओवर फेंके, इससे पहले कि इंग्लैंड 2 दिन में हार गया, यह नतीजा एशेज मैच में पहले कभी नहीं देखा गया था। वुड जो बाएं घुटने की तकलीफ के कारण बाहर हो गए थे, ने तीन साल की गैरमौजूदगी के बाद जैक्स की टेस्ट मैदान में वापसी का रास्ता बनाया।

जैक्स की वजह से इंग्लैंड को बैटिंग में और गहराई मिली है, जिनकी ऑफ-स्पिन एक यूटिलिटी ऑप्शन है, न कि पूरी तरह से स्पिन की तरफ शिफ्ट होने की, ऐसी जगह पर जहां लाइट्स में स्पिन के लिए जाना आम बात है। जैक्स ने अब तक दो टेस्ट खेले हैं, दोनों ही 2022 में टीम के पाकिस्तान दौरे के दौरान थे। उन्होंने इस फॉर्मेट में 89 रन के साथ 6 विकेट लिए हैं। उन्होंने 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू मैच में पहली बार पांच विकेट लिए थे।

ऑस्ट्रेलिया अभी पांच मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है, उसने पर्थ में पहला मैच जीता था, और दूसरा मैच गुरुवार को यहां गाबा में शुरू होगा। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में अपने पिछले 16 टेस्ट में से कोई भी नहीं जीता है जिसमें डे-नाइट मैचों में तीन हार शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया को 14 डे-नाइट टेस्ट मैचों में एकमात्र हार गाबा में मिली थी जो 2024 में वेस्टइंडीज से एक चौंकाने वाली हार थी।

ब्रिस्बेन टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग 11 : जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर