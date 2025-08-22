नई दिल्ली : अनिरुद्ध चौधरी ने आखिरी ओवर में सात रन का अच्छी तरह से बचाव करके वेस्ट दिल्ली लायंस को दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) में सेंट्रल दिल्ली किंग्स पर तीन रन से रोमांचक जीत दिलाई। किंग्स के सामने 179 रन का लक्ष्य था और वह इसे हासिल करने की तरफ अच्छी तरह से बढ़ रहा था। उसे अंतिम ओवर में सिर्फ सात रन चाहिए थे, लेकिन चौधरी ने केवल तीन रन दिए और कप्तान जोंटी सिद्धू (41 गेंदों पर 56 रन) को आउट कर लायंस को यादगार जीत दिलाई।

चौधरी ने तीन ओवर में 24 रन लेकर एक विकेट लिया लेकिन उनका अंतिम ओवर निर्णायक साबित हुआ। किंग्स की शुरुआत खराब रही और उन्होंने शुरुआत में ही कुछ विकेट गंवा दिए। लेकिन सलामी बल्लेबाज यश ढुल ने 49 गेंदों पर 72 रन की पारी खेली और अपने कप्तान के साथ 79 रन की साझेदारी की। सिद्धू के धैर्यपूर्ण अर्धशतक और आदित्य भंडारी के 12 गेंदों पर 23 रन की उपयोगी पारी से किंग्स जीत के करीब पहुंच गया था लेकिन चौधरी के अंतिम ओवर में उसके बल्लेबाज कोई कमाल नहीं दिखा पाए। उसकी टीम आखिर में पांच विकेट पर 175 रन ही बना सकी।

इससे पहले वेस्ट दिल्ली लायंस की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और एक समय उसका इसको चार विकेट पर 65 रन था। इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज कृष यादव ने पारी को संभाला। यादव ने 60 गेंदों पर 85 रन बनाए जबकि रितिक शौकीन (11 गेंदों पर 20 रन) ने भी उपयोगी योगदान दिया जिससे उनकी टीम आठ विकेट पर 178 रन बनाने में सफल रही। किंग्स की तरफ से अरुण पुंडीर ने बेहतरीन गेंदबाजी की और चार ओवर में 16 रन देकर दो विकेट लिए।