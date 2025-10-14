नई दिल्ली: टीम इंडिया के दिग्गज पूर्व कप्तान अनिल कुंबले (Anil Kumble) ने कहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर 2027 वनडे वर्ल्ड कप की चर्चा में पड़ने की बजाय, फैन्स को उनके अब तक के शानदार करियर और योगदान का जश्न मनाना चाहिए।

कुंबले का मानना है कि दोनों खिलाड़ियों को फिलहाल मैदान पर हर पल का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप अभी काफी दूर है। उन्होंने कहा, 'हमें बस इन दोनों को मैदान पर खेलते हुए एंजॉय करना चाहिए। उन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है। 2027 की बात अभी दूर है, इसलिए उन्हें सिर्फ बल्लेबाजी और खेल का मज़ा लेना चाहिए।'

कुंबले ने यह भी कहा कि अब जब रोहित कप्तानी की जिम्मेदारी से मुक्त हैं, तो उनके पास खेलने और खुद को फिर से साबित करने का अच्छा मौका है।

रोहित और विराट आखिरी बार मार्च 2025 में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में खेले थे। उसके बाद से दोनों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हैं और जल्द ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ से वापसी करेंगे।

हालांकि, अगर दोनों 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, तो उन्हें आगामी वनडे मैचों में चयनकर्ताओं का भरोसा जीतना होगा। भारत 2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले 9 वनडे और 2027 वर्ल्ड कप से पहले 18 वनडे खेलेगा।