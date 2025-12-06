स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय घरेलू क्रिकेट में इतिहास रचते हुए अर्जुन तेंदुलकर ने वह कारनामा कर दिखाया है, जो महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी अपने टी20 करियर में नहीं कर पाए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में गोवा की ओर से खेलते हुए अर्जुन ने टी20 मैच में एक ही मुकाबले में ओपनिंग बैटिंग और ओपनिंग बॉलिंग दोनों की, जो बेहद दुर्लभ उपलब्धि है।

मध्य प्रदेश के खिलाफ दर्ज हुआ रिकॉर्ड

यह खास उपलब्धि गोवा और मध्य प्रदेश के बीच लीग मुकाबले में दर्ज हुई। अर्जुन को पहली बार टीम ने ओपनर के रूप में भेजा और साथ ही नई गेंद से पहला ओवर भी सौंपा गया। इसी के साथ उन्होंने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया।

ऐतिहासिक दिन पर ऑलराउंड चमक

अर्जुन ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन किया- 4 ओवर में 36 रन देकर 3 विकेट लिए और 10 गेंदों पर 16 रन बनाए। वर्तमान SMAT सीजन के 5 मैचों में उन्होंने 70 रन बनाए हैं और 8 विकेट झटके हैं।

सचिन भी नहीं कर सके ऐसा कारनामा

सचिन तेंदुलकर भले ही टी20 के सबसे सफल ओपनर्स में रहे हों, लेकिन उन्होंने कभी ओपनिंग बॉलिंग नहीं की। अपने टी20 करियर में उन्होंने कुल 93 गेंदें डालीं और सिर्फ 2 विकेट हासिल किए। इसके मुकाबले अर्जुन ने कम उम्र में ही एक अनोखी उपलब्धि अपने नाम कर ली है, जिससे तेंदुलकर परिवार में एक नया अध्याय जुड़ गया है।

अर्जुन का क्रिकेटिंग सफर

अर्जुन ने मुंबई से अपने करियर की शुरुआत की और टी20 डेब्यू 2020-21 सीजन में किया। रणजी ट्रॉफी डेब्यू पर सेंचुरी लगाकर भी उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरीं। अब गोवा की ओर से सभी फॉर्मैट में उनका प्रदर्शन लगातार निखर रहा है।

अर्जुन तेंदुलकर के करियर आंकड़े (दिसंबर 2025 तक)

फर्स्ट-क्लास: 22 मैच, 48 विकेट, 620 रन (1 शतक, 2 अर्धशतक)

लिस्ट A: 18 मैच, 25 विकेट, 102 रन

टी20: 29 मैच, 35 विकेट, 189 रन

अर्जुन की यह उपलब्धि साबित करती है कि वह सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि हुनर का भी दम रखते हैं और भारतीय क्रिकेट के अगले बड़े सितारे बनकर उभर रहे हैं।