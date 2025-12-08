सैंटियागो (चिली): भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने एफआईएच जूनियर विश्व कप 2025 के नौ से 16वें स्थान के क्लासिफिकेशन मुकाबले में वेल्स को 3-1 से हराते हुए शानदार जीत दर्ज की। सेंट्रो डेपोर्टिवो डी हॉकी सेस्पेड, एस्टाडियो नैशनल में खेले गए इस मैच में भारत के लिए हिना बानो (14वें मिनट), सुनेलिता टोप्पो (24वें मिनट) और इशिका (31वें मिनट) ने गोल दागे। वेल्स की ओर से एकमात्र गोल एलोइस मोट ने 52वें मिनट में किया।

पहला हाफ: आक्रामक शुरुआत, हिना बानो ने तोड़ा डेडलॉक

भारत ने मैच की शुरुआत जोरदार अंदाज में की और पहले 30 सेकंड में ही पेनल्टी कॉर्नर हासिल कर वेल्स पर दबाव बनाया। हालांकि शुरुआती गोल न मिलने से दबाव बढ़ा। वहीं, वेल्स को पेनल्टी स्ट्रोक का मौका मिला, लेकिन भारतीय गोलकीपर निधि ने बेहतरीन बचाव कर गोल होने से रोक दिया। पहले क्वार्टर के अंत में साक्षी राणा के शानदार मूव पर हिना बानो ने सरल टैप-इन करते हुए मुकाबले का पहला गोल दाग दिया।

दूसरा क्वार्टर: सुनेलिता टोप्पो ने बढ़त दोगुनी की

भारत ने दूसरे क्वार्टर में भी दबदबा बनाए रखा। लगातार पेनल्टी कॉर्नर और आक्रमण के बाद टीम को सफलता मिली जब साक्षी राणा के शॉट से रिबाउंड लेकर सुनेलिता टोप्पो ने नजदीक से गोल करके स्कोर 2-0 कर दिया।

दूसरा हाफ: इशिका का गोल, भारत का बढ़त 3-0

तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में ही इशिका को रिबाउंड मिला, जिसे उन्होंने आसानी से गोल में बदलकर भारत को 3-0 की मजबूत बढ़त दिलाई। भारतीय टीम ने खेल की रफ्तार पूरी तरह नियंत्रित रखी और वेल्स को लगातार अपने हाफ में दबाव में रखा। हालांकि वेल्स ने 52वें मिनट में एलोइस मोट के गोल से अंतर घटाया, लेकिन वह सिर्फ सांत्वना गोल साबित हुआ।

अगला मुकाबला

भारत अब मंगलवार को उरुग्वे के खिलाफ खेलेगा। ग्रुप स्टेज में भारत जर्मनी के बाद पूल-सी में दूसरे स्थान पर रहा और क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने से चूक गया। इस मुकाबले की विजेता टीम नौवें स्थान के लिए खेलेगी, जबकि हारने वाली टीम ग्यारहवें स्थान के लिए उतरेगी।