Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

नई दिल्ली : पूर्व लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने रविवार को दुबई में एशिया कप फाइनल के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह द्वारा 'विमान गिरने' के इशारे के साथ दी गई क्रूर विदाई का समर्थन करते हुए पाकिस्तान के आक्रामक गेंदबाज हारिस रऊफ पर चुटकी ली। दोनों प्रतिद्वंद्वियों के बीच फाइनल की पहली पारी में बुमराह ने एक तेज यॉर्कर से रऊफ़ का ऑफ-स्टंप उखाड़ दिया और फिर विमान गिरने का इशारा किया, जो सुपर फोर मुकाबले के दौरान रऊफ की हरकत का सीधा जवाब था। 21 सितंबर को रऊफ बाउंड्री रोप पर खड़े थे और उन्होंने भारतीय दर्शकों के तानों का जवाब अपनी उंगलियां उठाकर "0-6" का इशारा करके दिया और जेट डाउन का इशारा किया था। 

सुपर फोर मुकाबले के दौरान उनका यह इशारा पाकिस्तान के उन बेबुनियाद दावों की ओर साफ इशारा था जिनमें कहा गया था कि इस साल मई में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर चार दिनों तक चली झड़प में उन्होंने छह भारतीय लड़ाकू विमान मार गिराए थे। मिश्रा को लगा कि बुमराह की प्रतिक्रिया रऊफ को करारा जवाब थी। उन्होंने कहा, "वह बहुत ऊंचा उड़ रहा था। इसलिए वह नीचे गिर गया। मैच चलता रहेगा। बुमराह ने जो किया, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। किसी ने कुछ नहीं कहा। किसी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने जो भी किया, उसका बदला उन्हें ही मिला।"

इस उथल-पुथल भरे खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान ने पिछले दो मुकाबलों के उलट कड़ा प्रतिरोध किया और अंत में भारत ने आसानी से जीत हासिल की। ​​रोमांचक फाइनल में भारत ने तिलक वर्मा के संयमित 69* और शिवम दुबे के 33 रनों की पारी की बदौलत अपने चिर प्रतिद्वंद्वी द्वारा रखे गए 147 रनों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। भारत की सफलता की कहानी के बाद अफरा-तफरी मच गई, कप्तान सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम दर्शकों के सामने खिताब उठाए बिना ही रात का अंत कर पाए। 

भारत को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन्होंने PCB और ACC के अध्यक्ष मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। इस अभूतपूर्व झटके के बाद सूर्यकुमार ने मैच के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एशिया कप की अपनी मैच फीस "सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों" को दान करके सबका दिल जीत लिया। 

मिश्रा ने आगे कहा, "इसके बाद सूर्यकुमार ने टूर्नामेंट के लिए अपनी मैच फीस हमारे सशस्त्र बलों को देने की घोषणा की। यह बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती।" एक अपराजित अभियान का आनंद लेने और एशियाई चैंपियन बनने के बाद भारत 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के सफेद गेंद के दौरे पर जाएगा। 