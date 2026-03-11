Go to PunjabKesari.in

डुनेडिन (न्यूजीलैंड) : अमेलिया केर के शानदार ऑल-राउंड प्रदर्शन जिसमें एक हैट्रिक भी शामिल है, की बदौलत न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम ने बुधवार को तीसरे और आखिरी वनडे में जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम पर 200 रनों की बड़ी जीत हासिल करते हुए सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। 

केर ने 80 रन बनाए और गेंद से शानदार 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके अलावा न्यूजीलैंड की कप्तान को जिम्बाब्वे के खिलाफ घर पर तीन मैचों की वनडे सीरीज के दौरान 140 रन बनाने और 16 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। 

पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 303/6 का मुश्किल स्कोर बनाया। कप्तान अमेलिया केर ने पारी को संभाला, 106 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से 80 रन बनाए। उनकी इस पारी ने एक बड़े स्कोर की नींव भी रखी। मिडिल-ऑर्डर बैटर मैडी ग्रीन अपने शतक से चूक गईं। 33 साल की मैडी 73 गेंदों पर 12 चौकों की मदद से 94 रन बनाकर आउट हुईं।

ग्रीन और केर के अलावा ब्रुक हॉलिडे (40 गेंदों पर 40 रन, तीन चौकों और एक छक्के की मदद से), इजी शार्प (27 गेंदों पर 25 रन, चार चौकों की मदद से) ने भी बल्ले से जरूरी रन बनाए और न्यूजीलैंड ने 300 रन का आंकड़ा पार किया। जिम्बाब्वे की टेंडाई मकुशा (1/49), एडेल ज़िमुनु (1/41), और प्रेशियस मारेंज (1/49) ने एक-एक विकेट लिया। क्रिस्टाबेल चैटोंज़वा (2/48) ने दो विकेट लिए। 

मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे को मोमेंटम बनाने में मुश्किल हुई और वे 27.1 ओवर में सिर्फ 103 रन पर आउट हो गए। लोरेन शुमा ने 41 गेंदों पर 34 रन बनाकर थोड़ी मुश्किलों का सामना किया लेकिन न्यूजीलैंड के बॉलर्स के टाइट कंट्रोल की वजह से मेजबान टीम ने रेगुलर इंटरवल पर विकेट गंवाए। न्यूजीलैंड के बॉलिंग अटैक ने शुरुआती विकेट हासिल किए जिसमें रोजमेरी मायर ने 16 रन देकर 2 विकेट लेकर शानदार वापसी की जबकि नेन्सी पटेल ने 16 रन देकर 1 विकेट लेकर जिम्बाब्वे की बल्लेबाजों पर प्रेशर बनाए रखा।

इसके बाद केर ने लोअर ऑर्डर को तहस-नहस करके सेंटर स्टेज पर जगह बनाई। ऑलराउंडर ने सिर्फ 3.1 ओवर में पांच विकेट लिए जिसमें चेज के 24वें ओवर में एक शानदार हैट्रिक भी शामिल है। उन्होंने ऑड्रे माजविशाया, टेंडाई मकुशा और नोमवेलो सिबांडा को लगातार गेंदों पर आउट करके जिम्बाब्वे की इनिंग खत्म की और महमान टीम को जबरदस्त जीत दिलाई। इस नतीजे के साथ न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज में 3-0 से जबरदस्त जीत हासिल की, जिसमें मेहमान टीम ने तीनों मैचों में जिम्बाब्वे से बेहतर प्रदर्शन किया। न्यूजीलैंड अब 15 मार्च से साउथ अफ्रीका के साथ घर पर पांच T20I और तीन वनडे मैच खेलेगा।  