नवी मुंबई: हरमनप्रीत कौर की अगुआई में टीम इंडिया ने रविवार को डीवाई पाटिल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला महिला वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया।

इस ऐतिहासिक जीत में जहां दीप्ति शर्मा ने गेंद से कमाल दिखाया, वहीं 25 वर्षीय ऑलराउंडर अमनजोत कौर (Amanjot Kaur) ने फील्ड पर अपनी चुस्ती-फुर्ती से सभी का दिल जीत लिया। अमनजोत को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ‘बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच’ मेडल से सम्मानित किया गया।

अमनजोत का कमाल

अमनजोत ने पहले साउथ अफ्रीका की ओपनर ताजमिन ब्रिट्स को रनआउट कर भारत को शुरुआती सफलता दिलाई। इसके बाद उन्होंने कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट का शानदार कैच पकड़कर मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। लॉरा उस वक्त अपने शतक के करीब थीं और साउथ अफ्रीका की आखिरी उम्मीद भी।

मैच रिपोर्ट

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 298/7 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की ओर से आयाबोंगा खाका ने 3 विकेट लिए। जवाब में वोल्वार्ड्ट के शतक के बावजूद अफ्रीकी टीम 246 रन पर ढेर हो गई।

क्या कहा कोच ने

मैच के बाद साउथ अफ्रीका के कोच हिल्टन माशिंबी ने कहा, 'भारत हमें से ज्यादा यह जीत चाहता था।' वहीं भारत के कोच अमोल मजूमदार का फाइनल से पहले का मोटिवेशनल भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।