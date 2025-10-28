नई दिल्ली : पिछले हफ्ते इंग्लैंड के खिलाफ मैच से पहले ट्रेनिंग सेशन के दौरान काफ इंजरी के कारण पिछले दो लीग स्टेज मैच से बाहर रहने वाली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एलिसा हीली भारत के खिलाफ वापसी कर सकती है। गुरुवार को मुंबई में हीली ने अच्छी रिकवरी करते हुए फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। इसके बाद उन्होंने विकेट-कीपिंग ड्रिल में हिस्सा लिया और फिर एक फुल नेट सेशन किया, जिसमें उन्हें ICC वेबसाइट के अनुसार नेट बॉलर्स के खिलाफ बड़े शॉट मारते देखा गया।

इंदौर में दक्षिण अफ्रीका पर ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद हेड कोच शेली निट्स्के ने उम्मीद जताई थी कि हीली सेमीफाइनल से पहले पूरी तरह फिट हो जाएंगी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 7 विकेट से जीत के बाद निट्स्के ने कहा था, "वह आज रात पूरी तरह फिट नहीं थीं, लेकिन उनका असेसमेंट जारी रहेगा। हम सेमीफाइनल के लिए बहुत उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अभी कुछ दिन बाकी हैं। हम फिर से उम्मीद कर रहे हैं, जैसे-जैसे हम उसके करीब पहुंचेंगे, उनका असेसमेंट जारी रहेगा।'

हीली डिफेंडिंग चैंपियन के लिए शानदार फॉर्म में रही हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप में अब तक सिर्फ चार पारियों में 98 की औसत और 131.25 के स्ट्राइक-रेट से 294 रन बनाए हैं। उनका अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन संयोग से भारत के खिलाफ आया जो ऑस्ट्रेलिया का अगला सेमीफाइनल विरोधी है। जब उन्होंने 21 चौकों और तीन छक्कों की मदद से शानदार 142 रन बनाए। इससे ऑस्ट्रेलिया को एक रिकॉर्ड जीत हासिल करने में मदद मिली। हीली की गैरमौजूदगी में ताहलिया मैकग्रा ने ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की, लेकिन कप्तान की वापसी गुरुवार को नवी मुंबई में होने वाले सेमीफाइनल से पहले डिफेंडिंग चैंपियन के लिए एक बड़ा बूस्ट होगा।