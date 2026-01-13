स्पोर्ट्स डेस्क : ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले USA क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज अली खान को भारत का वीजा नहीं मिल पाया है, जिससे टूर्नामेंट के भारतीय चरण में उनकी उपलब्धता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह मामला टूर्नामेंट शुरू होने से एक महीने से भी कम समय पहले सामने आया है। अली खान ने खुद सोशल मीडिया के ज़रिए इस बात की पुष्टि की, जिसके बाद क्रिकेट जगत में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

सोशल मीडिया पोस्ट से सामने आई सच्चाई

अली खान ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा करते हुए मज़ाकिया लेकिन संकेत देने वाला कैप्शन लिखा—“भारत का वीज़ा नहीं मिला, लेकिन KFC जीत गया।” इस एक लाइन ने यह साफ कर दिया कि उनका भारतीय वीज़ा आवेदन स्वीकार नहीं किया गया है। हालांकि उन्होंने विस्तार से कारण नहीं बताया, लेकिन पोस्ट के बाद यह मुद्दा तुरंत चर्चा में आ गया।

पाकिस्तान में जन्म, USA के लिए खेलते हैं अली खान

35 वर्षीय अली खान का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अटॉक शहर में हुआ था, लेकिन वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह USA टीम के सबसे अनुभवी व्हाइट-बॉल गेंदबाज़ों में गिने जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके जन्मस्थान से जुड़ी अतिरिक्त जांच और दस्तावेज़ी प्रक्रिया के कारण वीज़ा में देरी या अस्वीकृति हो सकती है। भारतीय वीज़ा प्रक्रिया में पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ियों को अक्सर अतिरिक्त सत्यापन से गुजरना पड़ता है, भले ही उनके पास किसी अन्य देश की नागरिकता क्यों न हो।

ICC और USA क्रिकेट की चुप्पी

इस पूरे मामले पर अभी तक न तो ICC और न ही USA क्रिकेट की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है। इससे स्थिति और भी अनिश्चित हो गई है। अगर समय रहते समाधान नहीं निकला, तो USA को अपने प्रमुख गेंदबाज़ के बिना भारत में खेले जाने वाले मुकाबलों में उतरना पड़ सकता है।

अंतरराष्ट्रीय और फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट में रिकॉर्ड

अली खान का अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड USA के लिए काफी प्रभावशाली रहा है। उन्होंने अब तक 15 वनडे और 18 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। वनडे क्रिकेट में उनके नाम 33 विकेट हैं, जबकि T20I में उन्होंने 16 बल्लेबाज़ों को पवेलियन भेजा है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी उन्होंने अहम मौकों पर विकेट निकाले थे, जिसमें भारत के खिलाफ ऋषभ पंत और पाकिस्तान के खिलाफ फखर ज़मान का विकेट शामिल है। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी अली खान की पहचान मजबूत रही है। उन्होंने 99 T20 मुकाबलों में 93 विकेट लिए हैं और ILT20 में अबू धाबी नाइट राइडर्स व गल्फ जायंट्स जैसी टीमों के लिए खेल चुके हैं।

USA का ग्रुप और भारत में होने वाले मुकाबले

T20 वर्ल्ड कप 2026 में USA को ग्रुप A में भारत, पाकिस्तान, नामीबिया और नीदरलैंड के साथ रखा गया है। टीम को अपने चार में से तीन ग्रुप मैच भारत में खेलने हैं। USA का पहला मुकाबला 7 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मेज़बान भारत के खिलाफ तय है, जबकि अन्य मैच चेन्नई में होंगे।

अन्य खिलाड़ियों पर भी मंडरा सकता है खतरा

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शयान जहांगीर और एहसान आदिल जैसे अन्य USA खिलाड़ियों को भी वीज़ा से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि USA टीम पूरी ताकत के साथ भारत में उतर पाएगी या नहीं।