स्पोर्ट्स डेस्क: बांग्लादेश को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में एशिया कप 2025 (Asia Cup2025) के सुपर-4 मुकाबले में भारत के खिलाफ 41 रनों से हार का सामना करना पड़ा। मैच के ठीक बाद लिटन दास की अनुपस्थिति में बांग्लादेश के कार्यवाहक कप्तान जैकर अली (Zaker Ali) ने टीम की हार पर अफसोस जताया और कहा कि यह आश्चर्यजनक है लेकिन वह इसे तैयारी के रूप में लेते हैं।

जैकर ने मैच के बाद कहा, 'यह काफी आश्चर्यजनक है, लेकिन मैं तैयारी की सराहना करता हूं। सारा श्रेय लड़कों को जाता है। वे अच्छी तरह से तालमेल बिठा रहे हैं। दस ओवर के बाद उन्होंने वास्तव में अच्छी गेंदबाजी की। उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम इस खेल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कल हमारा एक और मैच है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम यह मैच जीतकर फाइनल के लिए क्वालीफाई कर सकते हैं। हम टीम प्रबंधन से बात करेंगे और देखेंगे कि वे क्या संयोजन देते हैं। हम कल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे।'

पाकिस्तान के खिलाफ भी मैच के लिए टीम संयोजन पर जैकर अली होंगे। जैकर ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए टीम संयोजन के बारे में भी बात की, क्योंकि भारत के खिलाफ मैच में उन्होंने अपनी प्लेइंग इलेवन में चार बदलाव किए थे।

गौर है कि भारत बनाम बांग्लादेश (IND vs BAN) मुकाबले में अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) की 75 रनों की तूफानी पारी और उसके बाद कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती (Kuldeep Yadav and Varun Chakravarthy) की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों से आसानी से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने एशिया कप 2025 के फाइनल (Asia Cup Final) में अपनी जगह पक्की कर ली। बांग्लादेश के सामने एक मुश्किल स्थिति है क्योंकि उसे 25 सितंबर को सुपर फोर के करो या मरो वाले मुकाबले में पाकिस्तान से भिड़ना है। जो भी यह मैच जीतेगा, वह भारत के अलावा एशिया कप 2025 का दूसरा फाइनलिस्ट बन जाएगा।