स्पोर्ट्स डेस्क : दक्षिण अफ्रीका खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत को 0‑2 की हार का सामना करना पड़ा, जिसमें गुवाहाटी में 408 रनों की इतिहासिक शिकस्त शामिल थी। अब वाइट बॉल सीरीज, तीन वनडे के जरिए टीम इंडिया के पास इस हार का बदला लेने का मौका है। यह सीरीज नए कप्तानी और टीम प्रबंधन के तहत खेली जाएगी, जिससे टीम को वापसी का सुनहरा मौका मिलेगा।

ODI सीरीज शेड्यूल

1. पहला ODI मैच- 30 नवंबर 2025, JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम रांची, दोपहर 1:30 बजे

2. दूसरा ODI मैच- 3 दिसंबर 2025, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर, दोपहर 1:30 बजे

3. तीसरा ODI मुकाबला- 6 दिसंबर 2025, ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम विशाखापत्तनम (विजाग), दोपहर 1:30 बजे

मुख्य बातें

वापसी की शुरुआत: भारत को 1st ODI से ही दवाब झेलना होगा, युवा और वरिष्ठ खिलाड़ियों का संतुलन, पिच की हालत और टीम संयोजन अहम रहेगा।

कप्तानी व संयोजन: केएल राहुल की कप्तानी में भारतीय टीम की रणनीति- बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी दोनों में संतुलन बनाए रखना होगा। लेफ्ट‑राइट मिश्रण, मध्यक्रम और गेंदबाज़ी ऑर्डर मिट्टी पर असर डाल सकते हैं।

दक्षिण अफ्रीका की चुनौती: SA टीम अपने विजयी मोमेंटम के साथ आई है- बावुमा के नेतृत्व में, उनके तेज़‑स्पिन मिश्रित गेंदबाज़ी और युवा बल्लेबाज़ों की आक्रामकता भारत के लिए परेशानी पैदा कर सकती है।

फैन उम्मीदें और वापसी: टेस्ट हार से गुज़र चुकी टीम के लिए यह सीरीज आत्मविश्वास लौटाने का मौका है। फैंस यह देखेंगे कि क्या भारत वनडे में मजबूती दिखा सकता है।

दोनों टीमों की स्क्वाड

भारत (India): रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान + विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल।

दक्षिण अफ्रीका (South Africa): टैम्बा बावुमा (कप्तान), ओत्तनेल बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, डेवॉल्ड ब्रेविस, नांद्र बर्गर, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी ज़ोरज़ी, रुबिन हर्मन, केशव महाराज, मार्को जैनसन, एडेन मार्कराम, लुंगी ङ्गिडी, रयान रिकेलटन, प्रेनेलन सुब्रायेन।