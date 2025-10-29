कैनबरा : ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी गर्दन में ऐंठन के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से बाहर हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने बुधवार को यह जानकारी दी।

रेड्डी क्वाड्रिसेप्स की चोट के कारण सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे एकदिवसीय मैच से बाहर हो गए थे। वह अब एक नई परेशानी से जूझ रहे हैं। BCCI ने एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा, ‘नीतीश कुमार रेड्डी पहले तीन टी20 मैचों से बाहर हो गए हैं।'

बोर्ड ने कहा, 'एडिलेड में दूसरे वनडे के दौरान बाएं क्वाड्रिसेप्स की चोट से उबर रहे इस ऑलराउंडर ने गर्दन में ऐंठन की शिकायत की है, जिससे उनकी रिकवरी प्रभावित हुई है। BCCI की मेडिकल टीम उनकी प्रगति पर नजर रख रही है।' यह 22 वर्षीय खिलाड़ी इससे पहले भी चोटों से जूझता रहा है।