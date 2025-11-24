स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुच्छल की बहुप्रतीक्षित शादी अचानक टल गई है। शादी के दिन ही स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना की तबीयत बिगड़ने के बाद शादी समारोह रोक दिया गया। जानकारी के अनुसार, उनके पिता में हार्ट अटैक जैसे लक्षण दिखाई दिए, जिसके चलते उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद स्मृति ने पिता की अनुपस्थिति में कोई भी शादी की रस्म जारी रखने से मना कर दिया। इसी बीच पलाश मुच्छल की तबीयत भी खराब हो गई, जिससे स्थिति और जटिल हो गई।

शादी के दिन अचानक बिगड़ी स्मृति के पिता की हालत

शादी समारोह के बीच अचानक स्थिति तब गंभीर हो गई, जब स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना की तबीयत बिगड़ गई। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें हार्ट अटैक जैसे लक्षण महसूस हुए जिसके तुरंत एंबुलेंस शादी स्थल पर भेजी गई। परिजनों ने उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया और स्मृति मंधाना के मैनेजर ने पुष्टि की कि इस स्थिति ने पूरे आयोजन को रोकने के लिए मजबूर कर दिया।

पिता की अनुपस्थिति में शादी से इंकार

स्मृति मंधाना ने पिता की गंभीर स्थिति को देखते हुए साफ कहा कि बिना उनके उपस्थित हुए कोई भी शादी की रस्म पूरी नहीं की जाएगी। यह निर्णय परिवार की प्राथमिकता और भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। शादी से जुड़े कई मेहमान और करीबी रिश्तेदार मौके पर मौजूद थे, लेकिन अचानक आई इस मेडिकल इमरजेंसी ने पूरे आयोजन को स्थगित करने पर मजबूर कर दिया।

पलाश मुच्छल की तबीयत भी बिगड़ी

स्थिति और कठिन तब हो गई जब दूल्हे पलाश मुच्छल को भी स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें वायरल इंफेक्शन और सीवियर एसिडिटी की समस्या हुई, उन्हें भी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उनकी हालत चिंताजनक नहीं बताई गई। इलाज के बाद पलाश की अवस्था में सुधार हुआ और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर होटल भेज दिया गया।

स्मृति के पिता की सेहत में सुधार की उम्मीद

स्मृति मंधाना के परिवार से जुड़े डॉक्टर नमन शाह ने कहा कि श्रीनिवास मंधाना की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। यदि स्वास्थ्य में निरंतर सुधार दिखता है, तो उन्हें आज ही छुट्टी मिल सकती है। यह अपडेट परिवार और प्रशंसकों के लिए राहत भरी खबर है।

शादी कब होगी—फैसला बाद में

फिलहाल, शादी को कब तक स्थगित किया गया है, इसकी आधिकारिक जानकारी जारी नहीं हुई है। दोनों परिवार चाहते हैं कि पहले स्मृति के पिता पूरी तरह ठीक हों, पलाश भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं उसके बाद नई तारीख तय की जाएगी।