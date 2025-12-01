Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में 30 नवंबर का दिन सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए शानदार रहा। टीम के दो बल्लेबाज़- अभिषेक शर्मा और इशान किशन ने एक ही दिन में शतक जड़कर सुर्खियां बटोरीं। पंजाब की ओर से खेलते हुए अभिषेक ने बंगाल के खिलाफ 52 गेंदों पर 148 रन बनाए, जबकि झारखंड के कप्तान इशान किशन ने त्रिपुरा के खिलाफ रन-चेज़ में नाबाद 113 रन ठोके।

शतक लगाने के बाद इशान ने कहा कि वह बस अपनी बल्लेबाज़ी को सरल रखते हैं और मौके की गेंदों का इंतज़ार करते हैं। शुरुआती विकेट गिरने के बावजूद उन्होंने स्पष्ट इरादे के साथ आक्रामक खेल दिखाया।

इशान ने SRH की ‘ऑल आउट अटैक’ रणनीति की तारीफ की और कहा कि अभिषेक शर्मा टीम की बैटिंग टेम्पलेट में बिल्कुल फिट बैठते हैं। उन्होंने बताया कि SRH कोचिंग स्टाफ खिलाड़ियों को पूरी आज़ादी देता है, जिससे बल्लेबाज बिना डर के खेल पाते हैं।

इशान ने अभिषेक की सफलता का बड़ा श्रेय पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह को दिया। उन्होंने कहा, 'यूवी पाजी की देखरेख में रहना… आप समझ सकते हैं कैसी प्रैक्टिस मिल रही होगी। उनकी मानसिक मजबूती और ट्रेनिंग का फायदा अभिषेक को खूब मिल रहा है, और वह मैदान पर इसका बेहतरीन उपयोग कर रहा है।'

झारखंड और पंजाब दोनों अपनी-अपनी ग्रुप तालिका में शीर्ष पर हैं। ऐसे में नॉकआउट में इशान और अभिषेक की सीधी भिड़ंत देखने को मिल सकती है।
 