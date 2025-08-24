काबुल : अफगानिस्तान ने एशिया कप के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है जिसमें अनुभवी और उभरते हुए खिलाड़ी शामिल हैं। इस टीम की कमान उनके स्टार खिलाड़ी राशिद खान के हाथों में होगी। मुजीब-उर-रहमान और अल्लाह गजनफर, जो इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेल पाए थे, नूर अहमद, मोहम्मद नबी और कप्तान राशिद के साथ मिलकर राष्ट्रीय टीम में वापसी कर रहे हैं और एक मजबूत स्पिन-गेंदबाजी आक्रमण तैयार कर रहे हैं।

इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी में वापसी करने वाले इब्राहिम जदरान टीम में वापस आ गए हैं और हजरतुल्लाह जजई की जगह ली गई है। तेज गेंदबाजी की कमान बाएं हाथ के फजलहक फारूगी संभालेंगे, जबकि नवीन-उल-हक और फरीद अहमद मलिक भी इस टीम का हिस्सा होंगे। टीम में वफीउल्लाह तरखैल, नांग्याल खरोटे और अब्दुल्ला अहमदजई के रूप में तीन रिजर्व खिलाड़ी भी शामिल हैं।

अफगानिस्तान को ग्रुप बी में बांग्लादेश, हांगकांग और श्रीलंका के साथ रखा गया है जबकि भारत, ओमान, पाकिस्तान और यूएई ग्रुप ए में हैं। अफगानिस्तान का अभियान 9 सितंबर को अबू धाबी में टूर्नामेंट के पहले मैच में हांगकांग के खिलाफ शुरू होगा। अफगानिस्तान ने 2025 में कोई भी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। उन्होंने पिछले 12 महीनों में सिर्फ तीन टी20 मैच खेले हैं, जो उन्होंने दिसंबर 2024 में हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले थे, जहां उन्होंने 2-1 से सीरीज जीती थी।

एशिया कप से पहले अफगानिस्तान इस शुक्रवार से शारजाह में शुरू होने वाली टी20 अंतरराष्ट्रीय त्रिकोणीय श्रृंखला में मेजबान यूएई और पाकिस्तान का भी सामना करेगा जिसमें एसीबी द्वारा पहले घोषित 22 सदस्यीय प्रारंभिक टीम के अधिकांश खिलाड़ी शामिल होंगे।

पुरुष टी20 एशिया कप के लिए अफगानिस्तान टीम

राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाग, मुजीब उर रहमान, एएम गजनफर, नूर अहमद, फरीद अहमद, नवीन हाग, फजलहक फारूकी

रिजर्व खिलाड़ी : वफीउल्लाह तारखिल, नांगेयालिया खारोटे, अब्दुल्ला अहमदजई