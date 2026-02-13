स्पोर्ट्स डेस्क : ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका की मेजबानी में चल रहा है। टूर्नामेंट की शुरुआत से ही कुछ टीमों को बड़े झटके लगे हैं और उनके स्टार खिलाड़ी चोट के कारण बाहर हो गए हैं। अब इस लिस्ट में दो और दिग्गज खिलाड़ियों के नाम जुड़ गए हैं। इनकी गैरमौजूदगी से उनकी टीमों को निश्चित तौर पर नुकसान होगा।

जिम्बाब्वे को बड़ा झटका: ब्रेंडन टेलर बाहर

जिम्बाब्वे के लिए बुरी खबर है। 40 साल के अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर चोट के कारण बाकी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। यह चोट उन्हें टूर्नामेंट के पहले मैच में ओमान के खिलाफ लगी थी। उस मैच में जिम्बाब्वे ने जीत हासिल की थी और टेलर ने 30 गेंदों पर 31 रन बनाकर खुद को रिटायर्ड हर्ट किया था। विकेटकीपिंग करते हुए उन्होंने तीन कैच भी लिए थे, लेकिन हैमस्ट्रिंग की चोट ने उन्हें आगे खेलने से रोक दिया। टेलर की जगह टीम में बेन करन को शामिल किया गया है। करन एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं और टेस्ट व वनडे में शतक जड़ चुके हैं, लेकिन टी20 इंटरनेशनल में यह उनका पहला मौका होगा। उनके शामिल होने से जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी में मजबूती आने की उम्मीद है।

आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग भी बाहर

आयरलैंड को भी बड़ा झटका लगा है। टीम के कप्तान और अनुभवी ओपनर पॉल स्टर्लिंग घुटने की लिगामेंट चोट के कारण बाकी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। यह चोट उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में लगी, जिसमें आयरलैंड को 67 रनों से हार का सामना करना पड़ा। चोट फील्डिंग के दौरान एक कैच लेने के दौरान लगी और बाद में बल्लेबाजी करते समय गंभीर हो गई। स्कैन में लिगामेंट डैमेज की पुष्टि हुई है। स्टर्लिंग की जगह अब टीम में सैम टॉपिंग को शामिल किया गया है। टॉपिंग लेफ्ट-हैंडेड ओपनर हैं और पिछले साल आयरलैंड ए टीम के लिए अफगानिस्तान ए के खिलाफ चार वनडे मैच खेल चुके हैं। उनकी एंट्री टीम को नई शुरुआत दे सकती है, लेकिन कप्तानी का बोझ अब किसी अन्य खिलाड़ी पर आएगा, जो टीम की रणनीति और खेल पर असर डाल सकता है।

विशेषज्ञों की राय

क्रिकेट एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी टूर्नामेंट में स्टार खिलाड़ियों की चोट से टीम के मनोबल और प्रदर्शन पर असर पड़ता है। जिम्बाब्वे और आयरलैंड को अब नए खिलाड़ियों पर भरोसा करना होगा और रणनीति बदलकर मैचों में टिके रहना होगा।