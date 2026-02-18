दुबई : आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 की इवेंट टेक्निकल कमिटी ने बुधवार को श्रीलंका टीम में मथीशा पथिराना की जगह दिलशान मदुशंका को शामिल करने की मंजूरी दे दी। मदुशंका को तब रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना गया था जब पथिराना सोमवार (16 फरवरी) को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम के पिछले मैच के दौरान बाएं पैर की मांसपेशियों में खिंचाव के बाद बाहर हो गए थे।

पथिराना को कैंडी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रीलंका के हालिया मैच के दौरान बाएं पैर की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था और अपने पहले स्पेल में सिर्फ चार गेंदें फेंकने के तुरंत बाद मैदान छोड़कर चले गए थे। 16 फरवरी को पल्लेकेले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रीलंका के मैच में चौथी गेंद फेंकने के बाद पथिराना दर्द में दिख रहे थे क्योंकि उन्होंने अपना बायां पैर पकड़ लिया था। उन्होंने अपना ओवर बीच में छोड़ दिया और पारी में गेंदबाजी करने के लिए वापस नहीं आए, दासुन शनाका ने बाकी ओवर पूरा किया। किसी खिलाड़ी की जगह लेने के लिए इवेंट टेक्निकल कमेटी की मंजूरी जरूरी है, तभी उस खिलाड़ी को ऑफिशियली टीम में शामिल किया जा सकता है।

इससे पहले श्रीलंका के बैटिंग कंसल्टेंट विक्रम राठौर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने आखिरी ग्रुप मैच से पहले पथिराना की चोट पर अपडेट दिया था। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि उन्हें बाकी टूर्नामेंट के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया है। मुझे लगता है कि अगर वह बाहर हो जाते हैं तो यह खबर सामने आएगी। जहां तक ​​रिप्लेसमेंट की बात है, इस पर अभी भी चर्चा हो रही है। पथिराना के जाने से श्रीलंका की बॉलिंग स्टॉक और कमजोर हो जाएगी, क्योंकि टीम पहले से ही अहम ऑल-राउंडर वानिंदु हसरंगा के बिना खेल रही है।'

श्रीलंका गुरुवार को कोलंबो में चल रहे टी20 वर्ल्ड कप के अपने आखिरी ग्रुप-स्टेज गेम में जिम्बाब्वे से भिड़ेगी। इस बीच को-होस्ट श्रीलंका अब तक टूर्नामेंट में हारी नहीं है और सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर चुकी है। पूर्व चैंपियन 22 फरवरी को पल्लेकेले में पहले सुपर 8 मुकाबले में इंग्लैंड से भिड़ेंगे जिसके बाद 25 फरवरी को कोलंबो में न्यूजीलैंड से भिड़ेंगे। 28 फरवरी को पल्लेकेले में होने वाले तीसरे मैच के लिए उनके विरोधी की अभी पुष्टि नहीं हुई है।

श्रीलंका टीम :

दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस, कामिंडु मेंडिस, कुसल जनिथ परेरा, चरिथ असलांका, जनिथ लियानागे, पवन रथनायके, दुशान हेमंथा, दुनिथ वेल्लालगे, महेश थीकशाना, दुष्मंथा चमीरा, दिलशान मदुशंका, प्रमोद मदुशन