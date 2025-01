खेल डैस्क : अफगानिस्तान के बाएं हाथ के बल्लेबाज सेदिकुल्लाह अटल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे के मैदान पर खेले गए पहले वनडे में शतक जड़ दिया है। 23 वर्षीय इस खिलाड़ी ने 128 गेंद पर आठ चौकों और चार छक्कों की मदद से 104 रन की पारी खेली। अटल ने जुलाई 2023 में काबुल प्रीमियर लीग के एक मैच के दौरान एक ओवर में सात छक्के लगाए थे। अटल ने 56 गेंद पर 7 चौकों और 10 छक्कों की मदद से तब नाबाद 118 रन बनाए थे। फिलहाल, अटल को पिछले महीने सऊदी अरब में हुई आईपीएल ऑक्शन में कोई खरीदार नहीं मिला था। लेकिन अब उनके शतक लगाने के बाद उनपर संभवत: कुछ फ्रेंचाइजी की नजरें जरूर होंगी।

RESULT | AFGHANISTAN WON BY 232 RUNS 🚨



AM Ghazanfar 3/9, Naveed Zadran (3/13), @fazalfarooqi10 (2/15) and @AzmatOmarzay (1/17) put on a dominant bowling effort to help #AfghanAtalan beat Zimbabwe by 232 runs and take a 1-0 lead in the series. 🙌



This is Afghanistan's biggest… pic.twitter.com/jvPpMSFD6j