स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के युवा ओपनर अभिषेक शर्मा से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन डेब्यू मुकाबले में वह पहली ही गेंद पर आउट होकर सुर्खियों में आ गए। यह दुर्भाग्यपूर्ण पल उन्हें एक ऐसे खास लेकिन नकारात्मक रिकॉर्ड की सूची में ले गया, जहां देश के कुछ बड़े नाम पहले से मौजूद हैं। हालांकि, एक मैच की नाकामी से किसी खिलाड़ी की काबिलियत तय नहीं होती। अभिषेक के करियर आंकड़े साफ बताते हैं कि वह आधुनिक टी20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं।

डेब्यू पर डक: एक दुर्लभ लेकिन अनचाहा रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा अब T20 वर्ल्ड कप में डेब्यू इनिंग में डक पर आउट होने वाले पांचवें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले यह रिकॉर्ड गौतम गंभीर, आशीष नेहरा, शार्दुल ठाकुर और दीपक हुड्डा के नाम दर्ज है। दिलचस्प बात यह है कि इन पांच खिलाड़ियों में से सिर्फ आशीष नेहरा और अभिषेक शर्मा ही ऐसे हैं, जो गोल्डन डक यानी पहली ही गेंद पर आउट हुए हैं। यह आंकड़ा जरूर चौंकाने वाला है, लेकिन क्रिकेट इतिहास गवाह है कि कई दिग्गज खिलाड़ियों ने खराब शुरुआत के बाद शानदार वापसी की है।

गोल्डन डक का मनोवैज्ञानिक असर

गोल्डन डक किसी भी बल्लेबाज के लिए सबसे कठिन पलों में से एक होता है, खासकर तब जब वह वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में डेब्यू कर रहा हो। अभिषेक के साथ भी यही हुआ। अमेरिका के तेज गेंदबाज ने उनकी कमजोरी को भांपते हुए सटीक गेंद डाली, जिसका जवाब अभिषेक नहीं दे पाए। यह विकेट भारत की पारी के लिए शुरुआती झटका साबित हुआ।

टी20 करियर : डक के बावजूद शानदार प्रदर्शन

आंकड़ों के अनुसार अभिषेक शर्मा ने अब तक T20 क्रिकेट में 174 मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 12 बार डक दर्ज है। यह संख्या पहली नजर में ज्यादा लग सकती है, लेकिन जब इसे उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली के संदर्भ में देखा जाए, तो यह स्वाभाविक लगती है। इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने टी20 क्रिकेट में 33.11 की औसत से 5,100 से ज्यादा रन बनाए हैं। सबसे खास बात उनका स्ट्राइक रेट है, जो 173.52 का है। यह आंकड़ा उन्हें दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों की श्रेणी में खड़ा करता है।

T20I में अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड

अगर सिर्फ अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट की बात करें, तो अभिषेक शर्मा ने भारत के लिए अब तक 39 T20I मुकाबले खेले हैं। इनमें उनके नाम 4 बार डक दर्ज हुआ है, जो किसी भी आक्रामक ओपनर के लिए असामान्य नहीं माना जाता। इन 39 मैचों में उन्होंने 36.02 की बेहतरीन औसत से 1,297 रन बनाए हैं। उनका T20I स्ट्राइक रेट 194.45 है, जो बताता है कि वह गेंदबाजों पर किस तरह से हावी रहते हैं और पावरप्ले में मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं।

आक्रामक अंदाज़ ही बनाता है उन्हें खास

अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत उनका निडर रवैया है। वह शुरुआत से ही बड़े शॉट खेलने में भरोसा रखते हैं, जिसकी वजह से कभी-कभी जल्दी आउट भी हो जाते हैं। लेकिन यही सोच उन्हें मैच विनर भी बनाती है। आधुनिक T20 क्रिकेट में ऐसे बल्लेबाजों की अहमियत लगातार बढ़ रही है।