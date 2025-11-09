Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया, लेकिन युवा सलामी बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने इस सीरीज़ में अपनी शानदार बल्लेबाज़ी से इतिहास रच दिया।

अभिषेक ने ऑस्ट्रेलिया में किसी एक टी20 इंटरनेशनल सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीयों की सूची में दूसरा स्थान हासिल किया है। उन्होंने इस सीरीज़ में कुल 163 रन बनाए, जिससे उन्होंने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (143 रन, 2016) का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

बारिश से प्रभावित आखिरी मुकाबले में अभिषेक शर्मा 23 रन पर नाबाद थे और शुभमन गिल (29 रन नाबाद) के साथ तेज़ शुरुआत दिला चुके थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और अंपायरों को मैच रद्द करना पड़ा।

अब अभिषेक का नाम विराट कोहली के बाद ऑस्ट्रेलिया में एक टी20 सीरीज़ में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय के रूप में दर्ज हो गया है।

ऑस्ट्रेलिया में एक T20I सीरीज़ में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज़:

विराट कोहली – 199 रन (2016, 3 पारी)
अभिषेक शर्मा – 163 रन (2025, 5 पारी)
रोहित शर्मा – 143 रन (2016, 3 पारी)
विराट कोहली – 134 रन (2021, 3 पारी).