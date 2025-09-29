स्पोर्ट्स डेस्क: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में भारत के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा। उन्होंने 7 मैचों में कुल 314 रन बनाए और टूर्नामेंट के टॉप-स्कोरर के रूप में उभरे। इस प्रदर्शन ने निश्चित रूप से उन्हें भारत की आगामी T20I श्रृंखलाओं के लिए टीम में स्थायी जगह दिलाई।

अभिषेक ने बताया कि उनकी इस शानदार सफलता में सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर की अहम भूमिका रही। उन्होंने कहा कि दोनों ने उन्हें डर के बिना बल्लेबाजी करने का आत्मविश्वास दिया। भले ही उनका खेल जोखिमपूर्ण हो, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और तेज रफ्तार से रन बनाते हुए तीन अर्धशतक जमाए और स्ट्राइक रेट 200.00 तक पहुंचाया।

फाइनल के बाद अभिषेक ने कहा, 'मैंने कभी यह महसूस नहीं किया कि यह कोई दबाव वाला मैच है। हमने सभी मैचों की समान तैयारी की। सूर्य भाई और कोच गंभीर ने मुझे आत्मविश्वास दिया, क्योंकि इस तरह की क्रिकेट खेलने के लिए टीम का समर्थन बहुत जरूरी है। अगर आप उच्च जोखिम वाले खेल में उतरते हैं, तो असफलताएं आएंगी, लेकिन जिस तरह उन्होंने उस समय मुझे संभाला और बात की, उसके कारण मैं साहस के साथ खेल सका।'

T20I में अभिषेक का तेज उभार

अभिषेक का भारतीय T20I सेटअप में नियमित रूप से शामिल होना आसान नहीं था। इंग्लैंड के खिलाफ पिछली सीरीज में उन्होंने 54 गेंदों में 135 रन की शानदार पारी खेलकर अपनी जगह पक्की की। 23 वर्षीय इस बल्लेबाज़ ने अब तक 24 T20I मैचों में कुल 849 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और पांच अर्धशतक शामिल हैं। उनका अगला T20I मैच 29 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की श्रृंखला है।

एशिया कप में भारत का दबदबा

भारत ने एशिया कप 2025 में रिकॉर्ड नौवां खिताब जीतकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। सूर्यकुमार यादव और टीम इंडिया ने टूर्नामेंट में पाकिस्तान को लगातार तीन बार हराया — पहले ग्रुप चरण, फिर सुपर 4 और अंत में फाइनल में। टीम का यह प्रदर्शन यह दर्शाता है कि भारत एशियाई क्रिकेट में अब भी दबदबे वाली टीम है।