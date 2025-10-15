मेलबर्न : न्यू साउथ वेल्स के तेज गेंदबाज सीन एबॉट शेफील्ड शील्ड मैच से बाहर किए जाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार मेलबर्न के जंक्शन ओवल में विक्टोरिया के खिलाफ मैच में अपनी ही गेंद पर क्षेत्ररक्षण करते समय उनके दाहिने हाथ की वेबिंग फट गई थी।

चार्ली स्टोबो को नए नियम के तहत पहले चोटिल प्रतिस्थापन खिलाड़ी के रूप में बाहर किया गया है जिसका 2025-26 शेफील्ड शील्ड प्रतियोगिता के पहले 5 राउंड में परीक्षण किया जा रहा है। एबॉट को पहले दिन के 43वें ओवर के दौरान विक्टोरिया के बल्लेबाज पीटर हैंड्सकॉम्ब की तेज हिट ड्राइव पर क्षेत्ररक्षण करते समय दाहिने हाथ की वेबिंग फट गई थी।

यह चोट ऑस्ट्रेलिया की आगामी एशेज श्रृंखला के लिए उनकी उपलब्धता को प्रभावित कर सकती है जिसके लिए वह पैट कमिंस के बाहर होने की स्थिति में दावेदार हैं। एबॉट तुरंत मैदान से बाहर चले गए और उनके साथी रयान हैडली ने ओवर पूरा किया। जांच के बाद न्यू साउथ वेल्स ने मैच रेफरी से एबॉट की जगह किसी अन्य गेंदबाज को लाने का अनुरोध किया और यह अनुरोध तुरंत स्वीकार कर लिया गया।

नए नियम के तहत विक्टोरिया के पास अब जरूरत पड़ने पर एक गेंदबाज की जगह दूसरे गेंदबाज को लाने का विकल्प भी है, लेकिन वह ऐसा मैच के दूसरे दिन स्टंप्स से पहले ही कर सकता है। एशेज 21 नवंबर से शुरू होगी।

श्रृंखला कार्यक्रम :

पहला टेस्ट : 21-25 नवंबर, पर्थ

दूसरा टेस्ट : 4-8 दिसंबर, ब्रिस्बेन

तीसरा टेस्ट : 17-21 दिसंबर, एडिलेड

चौथा टेस्ट : 25-29 दिसंबर, मेलबर्न

पांचवां टेस्ट : 3-7 जनवरी, 2026, सिडनी