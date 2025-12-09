ब्रिस्बेन : इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड एशेज सीरीज से बाहर हो गए हैं क्योंकि पर्थ में सीरीज के पहले मैच में उन्हें बाएं घुटने में चोट लगी थी। ECB ने मंगलवार को बताया कि अब वह रिहैबिलिटेशन और रिकवरी के लिए घर लौटेंगे।

वुड पर्थ में पहले टेस्ट के लिए घुटने की सर्जरी के बाद 9 महीने की गैरमौजूदगी के बाद लौटे थे, उन्होंने बाएं हैमस्ट्रिंग में जकड़न से पहले 8 ओवर ही किए, हालांकि बाद में स्कैन में नुकसान की बात सामने नहीं आई और उन्हें खेलने के लिए फिट घोषित कर दिया गया और उन्होंने 11 ओवर में 0-44 का मैच फिगर हासिल किया।

35 साल के तेज गेंदबाज को बाद में घुटने में दर्द की शिकायत के बाद एक स्पेशलिस्ट के पास भेजा गया और वह ब्रिस्बेन में दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए। इंग्लैंड और डरहम के सीमर मार्क वुड ऑस्ट्रेलिया के एशेज टूर के बाकी मैच से बाहर हो गए हैं, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में पर्थ में पहले टेस्ट के दौरान उन्हें बाएं घुटने में चोट लगी थी। ECB ने एक बयान में कहा, "वुड इस हफ्ते के आखिर में घर लौटेंगे और अपने रिहैबिलिटेशन और रिकवरी पर ECB मेडिकल टीम के साथ मिलकर काम करेंगे।"

इंग्लैंड ने मैथ्यू फिशर को टीम में शामिल किया है। यह तेज गेंदबाज लायंस के साथ ऑस्ट्रेलिया में था, इस हफ्ते ग्रुप से जुड़ जाएगा। फिशर ने अब तक इंग्लैंड के लिए एक टेस्ट खेला है। मार्च 2022 में वेस्टइंडीज में उन्होंने 27 ओवर में 1-21 के मैच आंकड़े पेश किए थे। उन्होंने इस सर्दी में लायंस के लिए तीन मैचों में दो विकेट लिए हैं, जिसमें जैक क्रॉली का एलबीडब्ल्यू आउट होना भी शामिल है, जब इंग्लैंड की दूसरी स्ट्रिंग ने लिलाक हिल में एशेज से पहले सीनियर टीम के साथ वार्म-अप खेला था।

वुड के लिए यह झटका उनके करियर का एक और अध्याय है, जो फिटनेस समस्या से बार-बार डिस्टर्ब हुआ है। पर्थ टेस्ट से पहले उन्होंने कोहनी की चोट और उसके बाद घुटने की सर्जरी के कारण 15 महीने से इंग्लैंड के लिए लाल गेंद वाला क्रिकेट नहीं खेला था।