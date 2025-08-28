स्पोर्ट्स डेस्क: ब्रोंको फिटनेस टेस्ट तब से सुर्खियां बटोर रहा है जब से भारत के स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच एड्रियन ले रॉक्स ने मौजूदा यो-यो टेस्ट के अलावा इसे शामिल करने का सुझाव दिया। सबसे फिट क्रिकेटरो में से एक दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए ब्रोंको टेस्ट के अपने अनुभव को साझा किए। जिससे वह अपनी किशोरावस्था से ही परिचित है।

डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'मुझे तो पता ही नही था। टीम ने मुझे इसके बारे में बताया। मैंने पूछा, 'ब्रोंको टेस्ट क्या होता है?' लेकिन जब उन्होंने मुझे समझाया, तो मुझे ठीक-ठीक पता चल गया कि यह क्या होता है। मैं 16 साल की उम्र से इसे कर रहा हूं। यहां दक्षिण अफ्रीका में हम इसे स्प्रिंट रिपीट एबिलिटी टेस्ट कहते है।'

41 वर्षीय डिविलियर्स ने आगे बताया, 'यह सबसे बुरे कामों में से एक है जो आप कर सकते है। मुझे प्रिटोरिया विश्वविद्यालय और सुपरस्पोर्ट पार्क में खासकर दक्षिण अफ्रीका की सर्द सुबहों में बहुत अच्छी तरह याद है। जहा ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। यहां की ऊंचाई मुझे लगता है समुद्र तल से 1,500 मीटर है। इसलिए ऑक्सीजन की कमी से फेफड़े जलने लगते थे।'

गौर है कि भारत का अगला टूर्नामेंट यूएई में होने वाला टी20 एशिया कप है। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। उन्हें ग्रुप बी में पाकिस्तान और ओमान के साथ रखा गया है।