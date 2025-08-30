स्पोर्ट्स डेस्क: दलीप ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करते हुए जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज औकिब नबी ने गेंद से कहर बरपाते हुए बेंगलुरू में नोर्थ जोन बनाम ईस्ट जोन मैच में चार गेंदों में चार विकेट लेकर शानदार हैट्रिक ली। औकिब पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में भी सबसे सफल तेज गेंदबाज रहे। उन्होंने फरवरी में अपने आखिरी प्रथम श्रेणी मैच में भी छह विकेट लिए थे।

दलीप ट्रॉफी में देश के कुछ सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के खिलाफ उनका प्रदर्शन प्रभावशाली रहा। नोर्थ जोन बनाम ईस्ट जोन मैच में उन्होंने अपने पहले आठ ओवरो में कोई विकेट नही लेने के बाद सिर्फ 13 गेंदों में पांच विकेट चटकाए। औकिब ने शुरुआत में तो गेंद से कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया लेकिन उनके प्रदर्शन में बदलाव आया। जिससे अंततः नोर्थ जोन को बड़ी बढ़त हासिल हुई। जब ईस्ट जोन सिर्फ 183 रन पिछे रह गया था तब नबी ने गेंद से प्रभाव छोड़ते हुए 102 गेंदों पर 69 रन बनाने वाले ईस्ट जोन के अहम बल्लेबाज विराट सिंह को क्लीन बोल्ड किया। जिससे उन्होंने अहम साझेदारी को तोड़ा।

यह आउट होना एक ऐतिहासिक स्पेल की शुरुआत थी। नबी ने अगली ही गेंद पर मनीष को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया जिससे उन्हें दो गेंदों में दो विकेट मिल गए और नोर्थ जोन की स्थिति मजबूत हो गई। इसके बाद उन्होंने दलीप ट्रॉफी में अपने पहले ही मैच में मुख्तार हुसैन को बोल्ड करके हैट्रिक पूरी की जिससे ईस्ट जोन का स्कोर 222/5 से घटकर सिर्फ तीन गेंदों में 222/8 हो गया।

नबी का खेल अभी खत्म नही हुआ था। अपने अगले ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने सूरज सिंधु जायसवाल का विकेट लिया और दलीप ट्रॉफी के इतिहास में दोहरी हैट्रिक चार गेंदों पर चार विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में ऐसा करने वाले केवल चौथे भारतीय खिलाड़ी बन गए। वह यही नही रुके उन्होंने मोहम्मद शमी के रूप में अपना पांचवा विकेट पूरा किया। इस शानदार प्रदर्शन ने नॉर्थ जोन को 175 रनो की शानदार बढ़त दिला दी।

प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 4 गेंदों में 4 विकेट लेने वाले भारतीय:

शंकर सैनी, दिल्ली बनाम हिमाचल प्रदेश, 1988

मोहम्मद मुधासिर, जम्मू और कश्मीर बनाम राजस्थान, 2018

कुलवंत खेजरोलिया, मध्य प्रदेश बनाम बड़ौदा, 2024

औकिब नबी, उत्तरी क्षेत्र बनाम पूर्वी क्षेत्र 2025*