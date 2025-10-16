नई दिल्ली : पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की आगामी वनडे सीरीज के लिए संभावित एकादश चुनी। उनकी भविष्यवाणी में कुछ आश्चर्यजनक निर्णय शामिल हैं, जिसमें प्रमुख खिलाड़ियों को बाहर रखने का संकेत भी है। यह मैच पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा और नई कप्तान शुभमन गिल के युग की शुरुआत का प्रतीक होगा।

गिल के नेतृत्व में टीम की रणनीति

26 वर्षीय शुभमन गिल, जिन्होंने हाल ही में टेस्ट कप्तानी में शानदार शुरुआत की है, इस वनडे सीरीज़ में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी दिग्गजों के साथ खेलेंगे। मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद यह दोनों खिलाड़ियों की अंतरराष्ट्रीय वापसी भी है। गिल के नेतृत्व में टीम का उद्देश्य 2027 विश्व कप से पहले आदर्श संयोजन तैयार करना है। आकाश चोपड़ा ने अपने अनुमान में गिल और रोहित को ओपनिंग जोड़ी के रूप में चुना, जबकि विराट कोहली को तीसरे स्थान पर रखा।

शीर्ष क्रम और बल्लेबाजी गहराई

आकाश ने भारत के शीर्ष 5 खिलाड़ियों में गिल, रोहित, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को रखा। गिल और रोहित के ओपनिंग रहने के कारण युवा आक्रामक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को बाहर रखा गया। हार्दिक पांड्या चोटिल होने के कारण टीम में नहीं हैं, और इसलिए नीतिश राणा को छठे स्थान पर रखा गया। दो स्पिन ऑलराउंडर, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर, टीम में शामिल किए गए, जिससे प्रमुख स्पिनर कुलदीप यादव के लिए कोई जगह नहीं बची।

कुलदीप ने हाल ही में एशिया कप में भारत की सफलता में अहम योगदान दिया था, लेकिन आकाश ने उन्हें टीम से बाहर रखने का निर्णय बल्लेबाजी की गहराई बनाए रखने के लिए किया। इस संयोजन से टीम को बैटिंग में लचीलापन और संतुलन दोनों मिलेगा।

तेज गेंदबाजी और गेंदबाजी रणनीति

आकाश ने सातवें और आठवें स्थान पर तेज गेंदबाजों को रखा। जसप्रीत बुमराह को उनके कार्यभार को ध्यान में रखते हुए आराम दिया गया, और चार तेज गेंदबाज उपलब्ध रहेंगे। हर्षित राणा को चुना गया, जिन्हें हाल ही में पक्षपात के कथित आरोपों के बावजूद कोच गौतम गंभीर का समर्थन प्राप्त है। मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह उनके साथ टीम के शेष तेज गेंदबाज विकल्प होंगे। प्रसिद्ध कृष्णा को बेंच पर रखा गया है।

भविष्य की तैयारी

आकाश चोपड़ा का यह अनुमान नई टीम संयोजन की दिशा दिखाता है, जिसमें युवाओं को अवसर देने और अनुभवी खिलाड़ियों का अनुभव शामिल करने पर जोर दिया गया है। शुभमन गिल के नेतृत्व में टीम न केवल वर्तमान वनडे सीरीज में प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी, बल्कि 2027 विश्व कप के लिए आदर्श टीम संरचना तैयार करने पर भी ध्यान देगी।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आकाश चोपड़ा की प्लेइंग 11

शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नीतिश राणा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा (बेंच पर)

