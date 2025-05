खेल डैस्क : कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) और पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के बीच मैच तेज हवाओं और बारिश के कारण रुक गया। केकेआर, 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, केवल एक ओवर ही खेल पाई थी जब अंपायरों ने खिलाड़ियों को मैदान छोड़ने का निर्देश दिया। ईडन गार्डन की स्थिति को पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू हेडन जो कमेंटेटर के रूप में मौजूद थे, ने 'पूर्ण अराजकता' करार दिया। लाइव प्रसारण के दौरान हेडन ने अपने पीछे की ओर इशारा कर इस स्थिति को बयां किया। ग्राउंड्समैन ने तुरंत मैदान को सफेद कवर से ढकने की कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं के कारण कुछ कवर उड़ गए, जिससे मैदान बारिश की चपेट में आ गया।

🚨 𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘 🚨



10:40PM IST, Local Time: The wind has eased up but it's still raining at the Eden Gardens. Just in case you missed it, we have now started to lose overs.



The cut-off time for a 5-over contest is 11:44PM IST/Local Time.#KKRvsPBKS pic.twitter.com/yuHicncz0U