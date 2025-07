नेशनल डेस्क: भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही पांचवीं और अंतिम टेस्ट सीरीज से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर और स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंग्लैंड के युवा ऑलराउंडर जैकब बेथेल की जमकर तारीफ की है। अश्विन ने कहा है कि बेथेल में वो सारी खूबियां हैं जो उसे भविष्य का सुपरस्टार बना सकती हैं। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स इस फाइनल टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे और जैकब बेथेल उनकी जगह टीम में शामिल होकर खेलेंगे। अश्विन ने इस युवा खिलाड़ी को लेकर बड़ी उम्मीदें जताई हैं।

जैकब बेथेल को लेकर अश्विन की खास बात

अश्विन ने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा कि "पांचवें टेस्ट में क्रिकेट की दुनिया को एक नया सुपरस्टार देखने को मिलेगा।" उन्होंने आगे कहा, "मुझे कोई शक नहीं कि जैकब बेथेल सुपरस्टार बनेगा। वह सचमुच एक अलग तरह की प्रतिभा है।" अश्विन ने 21 वर्षीय इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी और बाएं हाथ की गेंदबाजी दोनों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बेथेल बल्ले से शानदार खेलता है और गेंदबाजी में भी कमाल दिखाने वाला खिलाड़ी है।



Ravi Ashwin “We’ll get to see a cricketing superstar in the 5th Test. I have no doubt he’ll become one – yes, I’m talking about Jacob Bethell. I truly believe he’s an exceptional talent: brilliant with the bat and handy with his left-arm bowling."

