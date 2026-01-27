स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक कई यादगार स्पेल देखे गए हैं, लेकिन इंडोनेशिया के क्रिकेटर गेडे प्रियनदाना ने जो कर दिखाया, वह इस फॉर्मेट के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। बाली में खेले गए मुकाबले में कंबोडिया के खिलाफ इस 28 वर्षीय तेज गेंदबाज ने महज एक ओवर में ऐसा कारनामा कर दिया, जिसने पूरी क्रिकेट दुनिया का ध्यान खींच लिया। सिर्फ 1 रन देकर 5 विकेट झटकने वाले प्रियनदाना टी20I इतिहास में एक ओवर में पांच विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं।

बाली में ऐतिहासिक पल

इंडोनेशिया और कंबोडिया के बीच यह मुकाबला बाली में खेला गया, जहां प्रियनदाना का एक ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लक्ष्य का पीछा करते हुए कंबोडिया की टीम अच्छी स्थिति में नजर आ रही थी, लेकिन कप्तान द्वारा गेंद थमाए जाने के बाद प्रियनदाना ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा खेल ही पलट गया।

एक ओवर, 5 विकेट और सिर्फ एक रन

प्रियनदाना के ओवर की शुरुआत ही आक्रामक रही। पहली तीन गेंदों पर उन्होंने लगातार तीन बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर हैट्रिक पूरी की। इसके बाद एक गेंद डॉट रही, लेकिन फिर अगली दो गेंदों पर दो और विकेट गिर गए। इस पूरे ओवर में कंबोडिया के स्कोर में सिर्फ एक रन जुड़ा, वह भी वाइड के जरिए। इस तरह एक ओवर में 5 विकेट और 1 रन देकर उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

मैच का पूरा हाल

इस मुकाबले में इंडोनेशिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाए। टीम के लिए ओपनिंग बल्लेबाज और विकेटकीपर धर्मा केसुमा ने शानदार शतक जड़ा और 110 रन बनाकर नाबाद लौटे। जवाब में कंबोडिया ने 15 ओवर में 5 विकेट खोकर 106 रन बना लिए थे और मुकाबला अभी खुला हुआ लग रहा था। यहीं से प्रियनदाना का ओवर आया, जिसने पूरी टीम को 107 रन पर समेट दिया और इंडोनेशिया को 60 रन से बड़ी जीत दिला दी।

नहीं चला बल्ला, गेंद से मचाया तूफान

इस मैच में प्रियनदाना बतौर ओपनर बल्लेबाजी करने उतरे थे, लेकिन वह सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि, गेंद हाथ में आते ही उन्होंने अपनी बल्लेबाजी की नाकामी को पूरी तरह भुला दिया और गेंदबाजी से इतिहास रच दिया।

टी20I में एक ओवर में 4 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

टी20 इंटरनेशनल में एक ओवर में चार विकेट लेने का कारनामा पहले भी कुछ दिग्गज कर चुके हैं, लेकिन पांच विकेट तक पहुंचने वाला कोई नहीं था।

गेडे प्रियनदाना (इंडोनेशिया) – कंबोडिया के खिलाफ, 2025 (5 विकेट)

लसिथ मलिंगा (श्रीलंका) – न्यूजीलैंड के खिलाफ, 2019 (4 विकेट)

राशिद खान (अफगानिस्तान) – आयरलैंड के खिलाफ, 2019 (4 विकेट)

कर्टिस कैंफर (आयरलैंड) – नीदरलैंड्स के खिलाफ, 2022 (4 विकेट)

जेसन होल्डर (वेस्टइंडीज) – इंग्लैंड के खिलाफ, 2022 (4 विकेट)