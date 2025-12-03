रायपुर : दाएं हाथ के बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे मैच में अपना पहला वनडे शतक बनाने के लिए विराट कोहली को शानदार गाइडेंस देने का श्रेय दिया और कहा कि उनकी 195 रन की पार्टनरशिप एक "शानदार पार्टनरशिप" थी। बुधवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में गायकवाड़ ने 83 गेंदों पर 105 रन बनाए जिसमें 12 चौके और दो छक्के शामिल थे और उनका स्ट्राइक-रेट 126.51 था। उन्होंने 52 गेंदों पर अपनी फिफ्टी पूरी की, और फिर शानदार अंदाज में सिर्फ 77 गेंदों पर अपनी पहली ODI सेंचुरी बनाई।

उन्होंने कहा, 'जाहिर है कि उनके साथ बैटिंग करना और एक शानदार पार्टनरशिप करना एक सपना था। उन्होंने पूरे मिडिल में मेरी बहुत मदद की कि गैप कैसे भरें, बॉलर किस लेंथ पर बॉलिंग कर सकता है और आप अपनी टेक्निक कैसे एडजस्ट कर सकते हैं और कम डॉट बॉल खेलकर कुछ रन कैसे बना सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह मेरे लिए बहुत मददगार और अच्छी सीख थी।'

गायकवाड़ ने कहा, 'हमने छोटे टारगेट सेट किए थे और हमने बस सोचा कि आप जानते हैं कि 5 ओवर में हमें यह हासिल करना है, 5 ओवर में हमें यह हासिल करना है और एक बार जब हमें लगा कि हम मिडिल में सच में कम्फर्टेबल हैं और एक ऐसा फेज आया जब बॉल ज़्यादा कुछ नहीं कर रही थी और यह बैट पर बहुत अच्छी तरह से आ रही थी और मैंने बस कहा कि मैं अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करूंगा, चाहे कुछ भी हो और आप जानते हैं कि देखते हैं कि यह कैसे चलता है।'

यह पूछे जाने पर कि मैदान पर हालात कैसे थे, गायकवाड़ ने कहा, 'पिछले मैच में मैं एक भी रन नहीं बना पाया जिससे मैं बहुत दुखी था। यह सच में एक अच्छा विकेट था और हालात मेरे लिए सही थे मैं आसानी से कुछ रन बना सकता था। इसलिए पिछले मैच में बहुत दुखी था और शुक्र है कि आज यह बहुत अच्छा रहा। आज यह मेरे लिए ज्यादा सही था, मैं 11वें ओवर के आसपास बैटिंग करने गया, और मैंने खुद से कहा कि इसे ऐसे खेलूं जैसे पावरप्ले के बाद मैं पहले ही 25 या 30 बॉल खेल चुका हूं और उसी हिसाब से बैटिंग करूं, स्ट्राइक रोटेट करूं। 15-20 ओवर तक यह थोड़ा दो-तरफ़ा था लेकिन उसके बाद यह बेहतर हो गया और हमने इस पर काम किया।'

उन्होंने अंत में कहा कि उनका टारगेट 350 तक पहुंचना था और वे इसके लिए शुक्रगुजार थे। उन्होंने कहा, 'निश्चित रूप से एक स्टेज के बाद हम 350 के आसपास के बारे में सोच रहे थे, शुक्र है कि हमने वह स्कोर बना लिया। पक्का अच्छा स्कोर है लेकिन जैसा कि हम कल यहां थे, मुझे लगता है कि बहुत ओस है, उम्मीद है कि आज रात ओस कम होगी लेकिन निश्चित रूप से 350 से ज़्यादा का पीछा करना बहुत मुश्किल होगा।'