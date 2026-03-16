स्पोर्ट्स डेस्क : Bangladesh national cricket team ने शानदार प्रदर्शन करते हुए Pakistan national cricket team को तीसरे वनडे में 11 रन से हराकर सीरीज 2–1 से अपने नाम कर ली। मीरपुर में खेले गए इस निर्णायक मुकाबले में बांग्लादेश की जीत के हीरो रहे तंज़ीद हसन का शानदार शतक और तस्किन अहमद की घातक गेंदबाजी। इस जीत के साथ बांग्लादेश ने 11 साल बाद पाकिस्तान के खिलाफ द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतकर बड़ा रिकॉर्ड भी बना लिया।

तंज़ीद हसन के शतक से मजबूत स्कोर

बांग्लादेश की पारी की नींव युवा ओपनर Tanzid Hasan ने रखी। उन्होंने 98 गेंदों में 107 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 7 छक्के शामिल थे। उन्होंने Saif Hassan के साथ 105 रन की अहम साझेदारी की, जिससे टीम को मजबूत शुरुआत मिली। इसके अलावा Litton Das ने 41 रन बनाए, जबकि Towhid Hridoy ने नाबाद 48 रन की उपयोगी पारी खेली।इन पारियों की बदौलत बांग्लादेश ने 50 ओवर में 290/5 का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया।

पाकिस्तान की खराब शुरुआत

291 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही। तेज गेंदबाज Taskin Ahmed ने शुरुआती ओवरों में ही Sahibzada Farhan और Mohammad Rizwan को आउट कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान का स्कोर जल्द ही 67/4 हो गया और टीम दबाव में आ गई।

सलमान आगा की शानदार लड़ाई

कठिन हालात में Salman Ali Agha ने शानदार पारी खेलकर पाकिस्तान को मुकाबले में बनाए रखा। उन्होंने 98 गेंदों में 106 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के शामिल थे। आगा ने Shaheen Shah Afridi और अन्य बल्लेबाजों के साथ अहम साझेदारी कर टीम की उम्मीदें जिंदा रखीं।

तस्किन अहमद ने किया मैच का रुख तय

जब मैच अंतिम ओवरों में पहुंचा, तब तस्किन अहमद ने निर्णायक विकेट लेकर मुकाबले का रुख बदल दिया। 48वें ओवर में उन्होंने सलमान आगा को आउट कर दिया और पाकिस्तान की जीत की उम्मीदों पर लगभग विराम लगा दिया। तस्किन ने 4 विकेट लेकर शानदार गेंदबाजी की, जबकि Mustafizur Rahman ने भी 3 विकेट झटके।

आखिरी ओवर में भी दिखा रोमांच

अंतिम ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 14 रन चाहिए थे। शाहीन अफरीदी ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की और एक कैच भी छूटा, जिससे थोड़ी देर के लिए मैच रोमांचक हो गया। हालांकि बांग्लादेश के गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा और पाकिस्तान 279 रन पर ऑलआउट हो गया। इस तरह बांग्लादेश ने 11 रन से जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम कर ली।