राजकोट: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज राजकोट में खेला जाएगा। वडोदरा में खेले गए पहले वनडे में जीत दर्ज कर टीम इंडिया सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुकी है। ऐसे में रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम जहां सीरीज पर मजबूत पकड़ बनाने उतरेगी, वहीं न्यूजीलैंड की नजर वापसी कर सीरीज बराबर करने पर होगी। यह सीरीज भारत के लिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से भी बेहद अहम मानी जा रही है।

वनडे में भारत-न्यूजीलैंड हेड-टू-हेड

कुल वनडे मैच: 121

भारत जीता: 63

न्यूजीलैंड जीता: 50

बेनतीजा/ड्रॉ: 8

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 8 वनडे मुकाबले जीते हैं और घरेलू मैदानों पर 2017 से भारत का पलड़ा भारी रहा है।

वॉशिंगटन सुंदर बाहर, आयुष बडोनी को मौका

पहला वनडे खेलने वाले ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर चोट के कारण दूसरे वनडे से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह दिल्ली के दाएं हाथ के बल्लेबाज आयुष बडोनी को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। बडोनी को घरेलू क्रिकेट का अच्छा अनुभव है, हालांकि उन्होंने अभी तक भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय डेब्यू नहीं किया है।

राजकोट का मौसम

उत्तर भारत के मुकाबले राजकोट में मैच के दिन मौसम सुहावना रहने की उम्मीद है। Accuweather के अनुसार, शहर में धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

दोपहर 1:30 बजे मैच शुरू होने के समय तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मुकाबले के अंत तक इसके 20 डिग्री से नीचे जाने की संभावना नहीं है।

राजकोट पिच रिपोर्ट

राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम की पिच को आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल माना जाता है। यहां अच्छी बाउंस और बराबर उछाल मिलता है, जिससे बल्लेबाज खुलकर शॉट खेल सकते हैं। इतिहास गवाह है कि इस मैदान पर वनडे मैचों में ऊंचे स्कोर बने हैं। यहां का सर्वोच्च वनडे स्कोर 352 रन है और अब तक कोई भी टीम इस मैदान पर वनडे में 250 रन से कम पर ऑलआउट नहीं हुई है, जिससे एक बार फिर हाई-स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है।

संभावित प्लेइंग-11

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह

न्यूजीलैंड: डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), विल यंग, हेनरी निकोल्स, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जोश क्लार्कसन, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, आदित्य अशोक, माइकल रे।